Teška saobraćajka kod Rogatice: Povrijeđeno šest osoba, među njima i dijete

Autor Dušan Volaš
0

U sudaru dva automobila na magistralnom putu Višegrad-Ustiprača, u mjestu Radnička Voda, povrijeđeno je šest osoba, od kojih jedna maloljetna teže, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Saobraćajna nezgoda - ilustracija Izvor: Shutterstock

U nezgodi koja se dogodila juče učestvovala su vozila "pežo" kojim je upravljala Višegrađanka M.J. i "audi ku sedam" koji je vozio državljanin Bugarske M.M.G.

Maloljetno lice koje se nalozilo u "pežou" zadobilo je teže povrede konstatovane u Univerzitetskoj bolnici Foča, dok su vozači i ostali putnici iz oba vozila lakše povrijeđeni.

Pripadnici Policijske stanice Rogatica izvršili su uviđaj saobraćajne nezgode, a o svemu je obaviješten tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

U toku je dokumentovanje krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja.

