Tragedija kod Višegrada: Jedna osoba poginula u sudaru dva vozila, saobraćaj u prekidu (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Nezucima kod Višegrada jutros je u saobraćajnoj nesreći stradalo jedno lice, a saobraćaj je obustavljen do okončanja uviđaja, rečeno je Srni u fočanskoj Policijskoj upravi.

Tragedija kod Višegrada: Jedna osoba poginula u sudaru dva vozila Izvor: Srđan Jeremić/Srna

Portparol Policijske uprave Svjetlana Govedarica navela je da su u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći učestvovala dva putnička vozila.

"O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je izašao na lice mjesta. Uviđaj vrše pripadnici Policijske stanice Višegrad", rekla je Govedarica.

Ona je dodala da je Policijskoj stanici Višegrad jutros u 6.50 časova prijavljeno da se dogodila saobraćajna nesreća.

Više informacija o uzrocima ove saobraćajne nesreće biće poznato nakon završetka istražnih radnji.

