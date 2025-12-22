Zbog premlaćivanja dvije osobe na Nikoljdan: Tužilaštvo zatražilo pritvor za Banjalučanina Rajka Pavića

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Banjalučaninu Rajku Paviću (43) zbog krivičnih djela tjelesna povreda i teška tjelesna povreda.

Izvor: Shutterstock

Osumnjičen je da je na Nikoljdan, 19. januara oko 23 sata, metalnom palicom pretukao dvojicu muškaraca u kafiću na Manjači. Jedan od njih je zbog teških povreda hospitalizovan na Univerzitetsko-kliničkom centru RS u Banjaluci i u životnoj je opasnosti.

“Nakon što je osumnjičeni obaviješten da su Ž.G. i N.Š. vrijeđali i fizički napali konobaricu u njegovom ugostiteljskom objektu, uputio se vozilom u ugostiteljski objekat u mjestu Кola, te metalnom šipkom udario oštećene Ž.G. i N.Š., a usljed čega je Ž.G. zadobio tešku povredu glave opasnu po život, a N.Š. povredu glave”, saopšteno je.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te bojazni da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Rajko Pavić je već decenijama poznat istražnim organima, a odležao je 20-godišnju zatvorsku kaznu i osuđivan je zbog bronih djela.

Još 2004. godine je, pucajući za vozilom koje je udarilo njegovog psa, ranio ženu koja je čekala autobus na stajalištu u Banjaluci.

U bijeljinskom Okružnom sudu 2006. godine osuđen je na 15 godina zatvora jer je 2004. zajedno sa još dvije osobe opljačkao Sretena Radića u Bratuncu. Radić je tokom pljačke ubijen, a teško je ranjena njegova supruga.

Zagrebački Župansijski sud ga je u odsustvu nepravosnažno osudio na 15 godina zatvora zbog trostrukog pokušaja ubistva koje se dogodilo kada je pred klubom "Fontana" u Zagrebu 2005. godine pucao u trojicu radnika obezbjeđenja.

Okružni sud u Banjaluci je u maju 2006. godine osudio Pavića na 42 mjeseca zatvora zbog tri krivična djela, a 2011. godine je u banjalučkom Osnovnom sudu osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog bjekstva iz KPZ Banjaluka.