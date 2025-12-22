Odluka RERS-a: Računi za struju od februara veći za 10 odsto, odobrena nova cijena mrežarine do 2028. godine

Građane Republike Srpske od 1. februara očekuju veći računi za električnu energiju.

Izvor: Screenshot

Na današnjoj sjednici Regulatorne komisije za energetiku (RERS) u Trebinju odlučeno je da će struja za domaćinstva poskupjeti za 10 odsto, dok će privreda plaćati šest odsto veću cijenu.

Ključni razlog za korekciju cijena je usvajanje novih tarifa mrežarine za period od 2026. do 2028. godine. Iako je prvobitno najavljivano da bi nove cijene mogle stupiti na snagu već prvim danom nove godine, RERS je donio odluku da primjena počne mjesec dana kasnije – od 1. februara.

Podsjećamo, distributeri su od Regulatorne komisije zahtijevali drastično povećanje mrežarine od čak 40 odsto, pravdajući to potrebom za investicijama i povećanim troškovima održavanja sistema.