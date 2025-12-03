Ne podržava poskupljenje struje: Minić nezadovoljan stanjem u Elektroprivredi Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da nije zadovoljan stanjem u preduzeću "Elektroprivreda Republike Srpske", te napomenuo da se konstantno radi na rješavanju problema sa kojima je suočeno.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Stanje se ne može promijeniti tek tako, nego se mora ući u sistem, iščistiti i napraviti mnogo stvari, koje zahtijevaju vrijeme", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je napomenuo da je zadovoljan tematskom sjednicom Vlade Srpske o ovom preduzeću jer su identifikovani problem i izazovi koje treba riješiti.

Kada je riječ o poskupljenju struje, Minić kaže da to ne podržava.

"To je takav pristisak i direktora (`Elektroprivrede Srpske` Luke) Petrovića i ministra (energetike i rudarstva Srpske Petra Đokića), ali - još me nisu ubijedili", rekao je Minić.

Zadovoljan radom Vlade u prvih 100 dana, ali...

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je generalno zadovoljan radom Vlade u prvih 100 dana rada, da su ministri odgovorili zadatku, ali da ima i primjedbe.

"Te primjedbe ću iznijeti nakon 100 dana Vlade. Tada ću imati i neke prijedloge kada je riječ o mom kabinetu", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je rekao da je važno da sve bude maksimalno transparentno, pogotovo prema građanima Republike Srpske, kako bi se steklo povjerenje.

Minić je istakao da dobija izvještaje od ministara u kojima se navodi šta će da urade u prvih 100 dana rada Vlade, kao i ono što se paralelno sa tim moralo raditi.

On je naglasio da je potrebno maksimalno urediti stanje u preduzećima kao što su "Elektroprivreda", "Željeznice" i "Šume Srpske".

"Ministri koji su zaduženi za te oblasti moraće još malo da se potrude. Sljedeća godina će sigurno biti dosta intenzivnija, sa više posla i rada", ocijenio je Minić i ukazao da su prvih 100 dana rada Vlade obilježili vanredni izbori i niz nekih okolnosti.

(Srna/Mondo)