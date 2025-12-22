logo
Čeka se odluka iz Trebinja: Hoće li i za koliko rasti računi za električnu energiju u Republici Srpskoj?

Autor Dušan Volaš
0

Građani Republike Srpske danas bi trebali saznati koliko će iznositi račune za električnu energiju od početka naredne godine.

Hoće li i za koliko rasti računi za električnu energiju u Republici Srpskoj? Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema nezvaničnim informacijama, ukoliko Regulatorna komisija za energetiku RS (RERS) odobri zahtjeve distributivnih preduzeća, predviđeno je povećanje cijena u prosjeku za deset odsto.

U Trebinju je za devet časova zakazana 157. redovna sjednica RERS-a, na kojoj će jedna od ključnih tačka dnevnog reda biti razmatranje prijedloga izmjena i dopuna tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže.

Mrežarina diktira novu cijenu Osnov za potencijalno poskupljenje su zahtjevi operatora distributivnih sistema koji traže veće iznose za mrežarinu. Predsjednik Regulatorne komisije, Vladislav Vladičić, potvrdio je ranije da je tarifni postupak po zahtjevu distributera završen.

"Proveden je tarifni sistem za povećanje cijene mrežarine. Uradili smo postupak i došli do određenih rezultata koje ćemo objaviti u ponedjeljak", izjavio je Vladičić medijima.

Kako je navedeno u zvaničnom pozivu na sajtu RERS-a, članovi komisije će razmatrati izvještaje voditelja postupka nakon održanih formalnih rasprava o odobrenju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema.

Ukoliko se prijedlozi usvoje, novi cjenovnik bi se primjenjivao od 1. januara iduće godine, što bi bio novi udar na džepove potrošača u Republici Srpskoj.

Podsjećamo, distributivna preduzeća opravdavaju svoje zahtjeve potrebom za investicijama u mrežu i povećanim troškovima poslovanja, dok javnost s nestrpljenjem očekuje zvaničnu potvrdu o procentu poskupljenja koji će pasti na teret domaćinstava i privrede.

