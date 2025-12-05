Koliki će biti računi za struju od januara? Poskupljenje na stolu - Minić protiv, Petrović i Đokić za

Premijer RS Savo Minić izjavio je da ostaje pri stavu da Srpska mora imati najpovoljniju cijenu struje u regionu, iako ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić i generalni direktor "Elktroprivrede" Luka Petrović smatraju da cijena mora biti povećana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ostali su pri stavu da mora biti nekog poskupljenja struje, pa ćemo vidjeti", izjavio je Minić novinarima.

Kada je riječ o mrežarini, Minić je rekao da je obaviješten da je Republika Srpska u nepovoljnijem položaju u odnosu na Federaciju BiH (FBiH), jer se ovo pitanje uređuje na nivou BiH.

Na pitanje novinara da li to znači da mora doći do poskupljenja električne energije, direktor Elektrokrajine, Đorđe Đokić, rekao je da će do poskupljenja vjerovatno doći, ali da tačan iznos još nije poznat.

„Ne možemo u ovom času reći, jer to nije pitanje na stolu da se danas razmatra, ali očito je da će doći do povećanja“, naglasio je Đokić.

To praktično znači da će od 1. januara građani i privreda u RS plaćati više račune za električnu energiju, iako se još ne zna kolika će tačna poskupljenja biti.