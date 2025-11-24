"Elektrokrajina" saopštila da je sanirala većinu kvarova: Struja se vraća u Novi Grad, Prijedor, Gradišku...

Terenske ekipe "Elektrokrajine" otklonile su danas većinu srednjonaponskih kvarova na području Novog Grada, Prnjavora, Gradiške, Prijedora, Kneževa i Kotor Varoša nastalih usljed snježnih padavina, kažu u ovom preduzeću.

Izvor: Sean Kilpatrick / PA Images / Profmedia

"Elektromonteri su od ranih jutarnjih časova angažovani na sanaciji distributivne mreže koja je posebno bila na udaru u brdskim i šumovitim predjelima krajiške regije, gdje su se grane pod teretom snijega obrušavale na stubove i kidale provodnike", rekao je portparol "Elektrokrajine" Predrag Klincov.

On je naveo da su najveći izazovi i dalje u dijelovima opština Čelinac, Kozarska Dubica, Mrkonjić Grad, Šipovo, Ribnik, kao i okolnim rubnim opštinama, gdje dinamiku radova na mreži usporavaju neprohodni seoski putevi i zakrčene šumske trase, pa su elektromonteri prinuđeni da većinu poslova obavljaju ručno, bez pomoći radne mehanizacije.

"Na banjalučkom području pod napon je stavljena većina dalekovoda u rejonu Potkozarja i veći dio dalekovoda prema opštini Kneževo, dok je situacija nešto nepovoljnija u rejonima Bronzanog Majdana i Manjače", precizirao je Klincov.

On je napomenuo da će terenski timovi "Elektrokrajine" i danas raditi do kasnih večernjih časova u nastojanju da se uspostavi napajanje preostalih srednjonaponskih dalekovoda i pripadajućih trafo-područja.

Sve terenske ekipe ovog preduzeća od ranog jutra saniraju distributivnu mrežu koja je u prekidu širom Krajine zbog snježnih padavina.