Ekipe "Elektrokrajine" i danas na terenu: Najviše kvarova u Bronzanom Majdanu i Manjači

Sve terenske ekipe "Elektrokrajine" od rano jutros saniraju distributivnu mrežu koja je u prekidu širom Krajine zbog snježnih padavina, rečeno je u ovom preduzeću.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Portparol "Elektrokrajine" Predrag Klincov rekao je da su na teritoriji Banjaluke potpuno sanirani kvarovi na srednjenaponskoj mreži u širem rejonu Krupe na Vrbasu - sva naselja od Karanovca do Bočca, dok je na području Potkozarja bez napona ostao još samo dio Šimića.

"Najviše kvarova na teritoriji Banjaluke i dalje ima u širem rejonu Bronzanog Majdana i Manjače, zatim, selima prema opštini Kneževo, a bez napona su i ruralna prigradska naselja Ponir i Bijeli Potok", rekao je Klincov.

Brojni srednjenaponski kvarovi se bilježe i na području Prnjavora, Čelinca, Mrkonjić Grada, Šipova, Ribnika, Novog Grada, Kozarske Dubice i Gradiške, gdje dinamiku radova na mreži usporavaju neprohodni seoski putevi i zakrčene šumske trase, pa su elektromonteri prinuđeni da većinu posla obavljaju ručno bez pomoći radne mehanizacije.

"Dosta povoljnija situacija sa isporukom električne energije je na područjima Srpca, Laktaša i Prijedora gdje je bez napona manji broj trafostanica", naveo je Klincov.

(Srna)