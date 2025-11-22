Problemi sa strujom širom Krajine: Popravke u toku, dio Banjaluke stabilizovan

Prvi snijeg koji od sinoć pada na području Krajine izazvao je brojne prekide u snabdijevanju električnom energijom, a iz „Elektrokrajine“ poručuju da su sve terenske ekipe na terenu i da rade u otežanim uslovima.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Najviše kvarova bilježi se na višim prigradskim i seoskim područjima Banjaluke, kao i u opštinama Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Ribnik, Kupres, Istočni Drvar, Petrovac-Drinić i Krupa na Uni.

Kako navode iz „Elektrokrajine“, snijeg koji i dalje pada uzrokuje nova oštećenja na mreži zbog obrušavanja granja preko stubova i provodnika. Situaciju dodatno komplikuju neprohodni putevi u brdovitim i šumskim predjelima, gdje je pristup kvarovima otežan ili u potpunosti onemogućen.

Oko podneva u prekidu je bio i visokonaponski dalekovod u nadležnosti „Elektroprenosa BiH“ na pravcu Bočac–Banjaluka, zbog čega su bez struje ostali dijelovi Centra, Kočićevog vijenca, Novoselije, Paprikovca i Petrićevca.

Međutim, ekipe „Elektrokrajine“ su u popodnevnim časovima uspjele da prespoje veći dio grada i omoguće napajanje područjima koja su bila bez struje – od Bočca do Banjaluke, uključujući Centar, Kočićev vijenac, Paprikovac i Petrićevac, kao i područje od Lauša i Saračice prema Bronzanom Majdanu.

I dalje su u prekidu pojedini odvodi prema Gornjoj Česmi, Krčmaricama i Debeljacima, kao i dijelovi manjačkog i potkozarskog područja.

Povoljnija situacija je na području Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Gradiške, Laktaša i Srpca, gdje je broj kvarova manji.

Iz „Elektrokrajine“ poručuju da će terenske ekipe raditi tokom cijelog dana i večeri kako bi što veći broj potrošača dobio električnu energiju.