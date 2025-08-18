Sugrađanina tukao alatom za bušenje betona: Banjalučaninu osam i po godina zatvora za razbojništvo

Okružni sud Banjaluka osudio je Banjalučanina Ranka Marjanovića (40) na osam i po godina zatvora zbog krivičnih djela razbojništvo i krađa.

On se teretio da je 17. oktobra prošle godine oko 3:30 sati u ulici Vase Vidovića u Banjaluci, iz šupe oštećenog Đ.T. uzeo željezni alat – špic namijenjen za bušenje betona, a potom ušao u njegovu baraku, te ga zatekao na spavanju u spavaćoj sobi.

“Prišao je krevetu na kome je oštećeni spavao, probudio ga i tražio 200 KM. Kada mu je Đ.T. rekao da nema novac, rukama ga je uhvatio u predjelu grudi i bacio na pod, nakon čega ga je alatom namijenjenim za bušenje betona više puta udario u glavu, a potom udarati drvenom štakom u predjelu glave i nogama u po tijelu. Oštećeni je zadobio tešku tjelesnu povredu”, navodi se u optužnici.

Nakon toga je iz kuće ukrao štaku, mobilni telefon i brusilicu.

U optužnici je navedeno da je djelo počinio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne i bitno smanjene.

Marjanović se teretio i da je 10. septembra 2024. godine oko ponoći u Vlašićkoj ulici u Banjaluci iz dvorišta kuće oštećene T. K. ukrao bicikl.

On je višestruki povratnik u krivičnim djelima što je bilo otežavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne.

