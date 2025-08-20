logo
Abdulaziz Musa predat Tužilaštvu, osumnjičen za napad na novinara

Abdulaziz Musa predat Tužilaštvu, osumnjičen za napad na novinara

Autor Dušan Volaš
0

Abdulaziz Musa, sin vođe pokreta "Vjera, narod, država" Sanina Muse, predat je u danas u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo gdje će biti zadržan 24 časa zbog fizičkog napada na novinara Avdu Avdića.

SLIKA22.jpg Izvor: Pravosuđe.ba

U saopštenju iz Tužilaštva Kantona Sarajevo se navodi da će u zakonskom roku od 24 časa biti odlučeno o prijedlogu za pritvor Musi nakon što ga ispita postupajući tužilac i analize prikupljenih dokaza.

Musa je osumnjičen za krivična d‌jela nanošenje lakših povreda iz mržnje i nanošenje lakih povreda, budući da je neposredno prije napada na Avdića fizički nasrnuo na još jednog muškarca.

Abdulaziz Musa, sin vođe pokreta "Vjera, narod, država" Sanina Muse, uhapšen je juče u Sarajevu zbog napada na Avdića.

Avdića je u proteklom periodu Sanin Musa prozivao putem "Fejsbuk" stranice.

Federalna uprava policije nedavno je zabranila okupljanje muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu, koje je najavljivao Sanin Musa.

On je bivši pripadnik zloglasnog odreda "El mudžahedin", koji je bio u sastavu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, a njegovi pripadnici su od maja do septembra 1995. godine na Ozrenu izvršili neke od najokrutnijih i najbrutalnijih ratnih zločina nad Srbima.

Musi je martu 2022. godine zabranjen ulazak u Srbiju zbog propagiranja ekstremnog radikalizma i održavanja veze sa vehabijama i selefijama iz Srbije.

SRNA

