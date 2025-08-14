Priveden Sanin Musa: Nekadašnji pripadnik "El mudžahedina" pozivao 1.000 ljudi da klanjaju u Širokom Brijegu

U Federalnoj upravi policije u toku je informativni razgovor sa Saninom Musom koji je danas, uprkos zabrani policije, planirao predvoditi oko 1.000 muslimana na zajedničko obavljanje namaza u Širokom Brijegu.

Iz FUP-a je rečeno da će se Musa odazvati pozivu na informativni razgovor u prostorijama ove uprave, objavila je Srna.

Poziv Sanina Muse na masovan vjerski obred uslidio je nakon što je objavljen video-snimak u kojemu je navodno u centru Širokog Brijega jednoj muslimanki muškarac zabranio da klanja.

Musa nije odustao od ideje da sa grupom istomišljenika ode klanjati u Široki Brijeg na javnom mjestu uprkos tome što je lokalna policija zabranila održavanje takvog skupa.

Policijska uprava Široki Brijeg zabranila je vjerski skup koji je najavio islamski teolog i čelnik Bosanske narodne stranke Sanin Musa, ali je on danas objavio da ne odustaje od odlaska u taj grad, te ponovno pozvao na masovno klanjanje.

"Svaki pokušaj izazivanja napetosti te svako postupanje protivno zakonskim propisima biće sankcionisano. Policijska uprava Široki Brijeg je donijela rješenje o zabrani okupljanja", navodi se u saopštenju ove uprave.

Musa je bivši pripadnik zloglasnog odreda "El mudžahedin", koji je bio u sastavu Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, a njegovi pripdnici su od maja do septembra 1995. godine na Ozrenu izvršili neke od najokrutnijih i najbrutalnijih ratnih zločina nad Srbima.

O jezivim egzekucijama svjedoči podatak da je od 21 tijela koje je ekshumirano u masovnoj grobnici na Stogu čak 17 tijela bilo obezglavljeno.

Musi je martu 2022. godine zabranjen ulazak u Srbiju zbog propagiranja ekstremnog radikalizma i održavanja veze sa vehabijama i selefijama iz Srbije.

