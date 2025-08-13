Napetosti u Širokom Brijegu: Policija zabranila vjerski skup, poziv na naoružanje širi nemir

Izvjesni Muamer Hasanagić pozvao je Bošnjake da s oružjem budu pratnja onima koji planiraju da održe masovni vjerski obred klanjanja u Širokom Brijegu uoči proslave katoličkog praznika Velike Gospojine.

Izvor: bljesak.info/screenshot

Na masovan vjerski obred u Širokom Brijegu, koji je planiran za sutra, pozvao je islamski teolog i političar Sanin Musa, kojeg je policija zvanično obavijestila da je njegov skup zabranjen.

Međutim, Hasanagić je preko društvenih mreža pozvao sve koji budu išli, a imaju oružani list, lično naoružanje da ga ponesu sa sobom i sa tim naoružanjem bdiju dok ostali klanjaju.

"Tako nas i Kur`an uči. Govorim vam to zato što idete u jedno veliko leglo ustašluka", rekao je Hasanagić koji se nada da će na ovom skupu biti više od 1.000 muslimana.

Za Hinu je potvrđeno da je ta prijetnja prijavljena policiji u Federaciji BiH.

Poziv Sanina Muse na masovan vjerski obred uslidio je nakon što je objavljen video-snimak u kojemu je navodno u centru Širokog Brijega jednoj muslimanki muškarac zabranio da klanja.

Policijska uprava Široki Brijeg zabranila je vjerski skup koji je najavio islamski teolog i čelnik Bosanske narodne stranke Sanin Musa, ali je on danas objavio da ne odustaje od odlaska u taj grad, te ponovno pozvao na masovno klanjanje.

"Svaki pokušaj izazivanja napetosti te svako postupanje protivno zakonskim propisima biće sankcionisano. Policijska uprava Široki Brijeg je donijela rješenje o zabrani okupljanja", navodi se u saopštenju ove uprave.

Iz Federalne uprave policije takođe su zamolili Musu da odustane. U ranijoj reakciji na zabranu Musa je poručio da se, ako je cilj vrijedan toga, ne boji ni zatvora, ni kazne, ni pendreka.

SRNA