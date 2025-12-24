logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Centralna banka BiH najavila promjene: Novi izgled konvertibilne marke od 2028. godine

Centralna banka BiH najavila promjene: Novi izgled konvertibilne marke od 2028. godine

Autor Dušan Volaš
0

Bosna i Hercegovina će za tri godine dobiti osvježenu seriju novčanica konvertibilne marke (KM).

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: CBBIH

Kako je najavila guvernerka Centralne banke BiH (CBBiH) Jasmina Selimović, u opticaj će 2028. godine biti puštene novčanice sa poboljšanim dizajnom i naprednim karakteristikama.

"Likovi i simboli na novim novčanicama ostaće isti, ali će biti prilagođene osobama sa oštećenim vidom", navode iz Centralne banke.

Novčanice će biti izrađene od ekološki prihvatljivijih materijala, imaće poboljšana bezbjednosna obilježja, dok će mogućnost falsifikovanja biti minimalna.

Podsjećamo, predsjedništvo BiH odobrilo je izradu novih novčanica, koje bi trebale biti u opticaju od 2028. godine, kada Centralna banka obilježava tri decenije postojanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Centralna banka Bih konvertibilna marka konvertibilne marke novac

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ