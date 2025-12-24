Centralna banka BiH najavila promjene: Novi izgled konvertibilne marke od 2028. godine

Bosna i Hercegovina će za tri godine dobiti osvježenu seriju novčanica konvertibilne marke (KM).

Izvor: CBBIH

Kako je najavila guvernerka Centralne banke BiH (CBBiH) Jasmina Selimović, u opticaj će 2028. godine biti puštene novčanice sa poboljšanim dizajnom i naprednim karakteristikama.

"Likovi i simboli na novim novčanicama ostaće isti, ali će biti prilagođene osobama sa oštećenim vidom", navode iz Centralne banke.

Novčanice će biti izrađene od ekološki prihvatljivijih materijala, imaće poboljšana bezbjednosna obilježja, dok će mogućnost falsifikovanja biti minimalna.

Podsjećamo, predsjedništvo BiH odobrilo je izradu novih novčanica, koje bi trebale biti u opticaju od 2028. godine, kada Centralna banka obilježava tri decenije postojanja.