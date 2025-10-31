Svjetski dan štednje: Depoziti stanovništva BiH skoro 19 milijardi KM

Povjerenje građana BiH u bankarski sektor i domaću valutu – konvertibilnu marku kontinuirano raste, saopšteno je iz Centralne banke koja je objavila da su na kraju septembra ukupni depoziti stanovništva u bankama iznosili 18,88 milijardi KM.

Kako je navedeno, depoziti su povećani za 1,94 milijarde KM ili 11,5 odsto u odnosu na isti period lani.

Depoziti stanovništva čine 52,1 odsto ukupnih depozita u bankarskom sektoru i predstavljaju ključnu osnovu za finansiranje i stabilno funkcionisanje banaka, navodi se u saopštenju Centralne banke povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje.

Prema ročnoj strukturi oročeni i štedni depoziti iznosili su 5,65 milijardi KM, odnosno 29,9 odsto ukupnih depozita stanovništva, uz rast od 6,5 odsto na godišnjem nivou.

Depoziti po viđenju dostigli su 3,85 milijardi KM ili 20,4 odsto uz rast od 6,1 odsto, a transakcioni računi iznosili su 9,38 milijardi KM ili 49,7 odsto, uz rast od 17,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Kada je riječ o valutnoj strukturi, depoziti stanovništva u KM iznosili su 11,13 milijardi KM ili 58,9 odsto.

Depoziti u evrima i depoziti u KM sa valutnom klauzulom vezanom za evro iznosili 7,03 milijarde KM, odnosno 37,2 odsto, dok su depoziti u ostalim stranim valutama iznosili 724 miliona KM ili 3,8 odsto.

Depoziti stanovništva u KM porasli su za 16,8 odsto na godišnjem nivou, što je rezultat povećanja transakcijskih računa u domaćoj valuti za 1,26 milijardi KM.

Depoziti u stranim valutama zabilježili su rast od 4,7 odsto.

Ovi pokazatelji potvrđuju da građani BiH sve više prepoznaju važnost štednje i imaju povjerenje u stabilnost konvertibilne marke i bankarskog sektora, naveli su u Centralnoj banci.

Ističu da kontinuirani rast depozita stanovništva doprinosi stabilnosti finansijskog sistema i omogućava bankama da obezbijede održivo finansiranje privrede i stanovništva.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje Centralna banka BiH je u okviru svojih tradicionalnih aktivnosti usmjerenih na jačanje finansijske pismenosti, ugostila više od 400 učenika osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova zemlje.

Aktivnosti su realizovane u saradnji sa školama i nastavnicima, uz poseban naglasak na praktične primjere i diskusije o svakodnevnim finansijskim odlukama koje doprinose stvaranju zdravih finansijskih navika od najranijeg uzrasta.

Obilježavanjem Svjetskog dana štednje, Centralna banka BiH naglašava značaj finansijske pismenosti, odgovornog upravljanja ličnim finansijama i razvijanja štednih navika već od najranije dobi, kao temelja za ličnu i društvenu finansijsku stabilnost.

Svjetskim danom štednje obilježava se sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara, održan 31. oktobra 1924. godine u Milanu, na kojem su predstavnici svjetskih štednih ustanova tražili izlaz iz krize koju je prouzrokovao Prvi svjetski rat, te su zaključili da je štednja prijeko potrebna za razvoj.

