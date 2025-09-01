Zaštita od hakerskih napada: Centralna banka BiH se priključila međunarodnoj platformi OSSAT

Centralna banka BiH zvanično je postala redovni član međunarodne platforme za razmjenu bezbjednosnih informacija u polju digitalne bezbjednosti (OSSAT).

Izvor: CBBH CU/CBBH CU

Korištenjem ove platforme razmjenjuju se relevantne informacije iz domena sajber bezbjednosti i operativnih rizika između učesnika finansijskog sistema.

U okviru platforme razmjenjuju se informacije o raznim incidentima i prijetnjama na informacionom sistemu koje se odnose na finansijski sistem, uspostavlja se razvoj sistema razmjene znanja i iskustava, kao i sistem jačanja preventivnih mjera.

Članstvo u OSSAT otvara nove prilike za proširenje saradnje na međunarodnom nivou, razmjenu znanja i međusobno učenje u domenu digitalne bezbjednosti s ciljem jačanja otpornosti finansijskog sistema BiH, saopšteno je iz Centralne banke.

OSSAT je međunarodna platforma koju je 2012. godine osnovala Evropska centralna banka sa ciljem razmjene informacija o sajber bezbjednosti u finansijskom sektoru, a okuplja centralne banke, članove Evropskog sistema centralnih banaka, Banku za međunarodna poravnanja /BIS/, kao i međunarodne finansijske institucije poput Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.