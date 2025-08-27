Nakon Dodika i Minić potvrdio da se osniva fond dječije štednje: Svakom novorođenčetu 1.000 KM, pare dižu pod uslovom…

Mandatar za sastav nove Vlade RS Savo Minić juče je, govoreći o sastavu kabineta i pripremama svog ekspozea, potvrdio ranije najave Milorada Dodika o osnivanju fonda dječije zaštite.

“Treba utvrditi terminski i dinamički plan kada je u pitanju najava predsjednika RS o štednji novorođenčadi u RS”, kazao je Minić i najavio da je u planu da u narednih godinu dana, a na koliko je ograničena njegova vlada, bude formiran i dugo najavljivani alimentacioni fond.

“Rok od godinu dana nije rok u kojem se može praviti dugoročna politika, ali sam svjestan da će se osjetiti značajne promjene”, poručio je Minić.

O ideji fonda za dječiju štednju prije nekoliko dana je govorio Dodik i najavio da je planirano da Republika Srpska evidentira svako novorođeno dijete i na njegovo ime uplati u fond 1.000 KM.

Prema Dodikovoj računici, kada napuni 18 godina, dijete će imati na računu 140.000 KM, a novac će moći da koristi samo pod uslovom da ostane u Srpskoj.

“Godišnje će tu biti 30 do 35 milona KM. Taj fond će kupiti obveznice Srpske uz određenu kamatu, a kada osoba, na čije ime je po rođenju u fond uplaćeno 1.000 KM, napuni 18 godina imaće 140.000 KM i moći će da ih koristi pod uslovom da ostane u RS”, izjavio je Dodik.

On je ocijenio da je ključno da mladi osjećaju povezanost i brigu države, a kategoričan je da će svaka osoba, koja odluči da ipak ide u inostranstvo, morati da vrati novac.

Što se tiče Alimentacionog fonda u Republici Srpskoj iz kojeg bi se isplaćivala izdržavanja za djecu čiji neodgovorni roditelji to ne čine na vrijeme, Vlada RS je njegovo osnivanje pompezno najavila još u maju 2022. godine, ali to nikada nije zaživjelo.

Resorno ministarstvo se godinama pravdalo da je potreban “studiozniji pristup”, a do danas nije procijenjeno koliko je ovakve djece, odnosno korisnika prava, kao ni koliko bi novca bilo potrebno za neophodne isplate.

