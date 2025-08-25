Izbor nove Vlade RS – kako i kome se dijele ministarstva i koliko "ruku" to mora podržati

Mandatar za sastav nove Vlade RS Savo Minić najavio je da od sutra počinje konsultacije za sastav svog kabineta, a kako stvari stoje, već do kraja sedmice trebalo bi da bude poznato ko će činiti novu Vladu Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

S obzirom da su već u oktobru sljedeće godine novi Opšti izbori, biće to Vlada sa najkraćim mandatom u RS i to na svega godinu dana.

Minić će tokom sedmice obaviti razgovore sa strankama koje čine vladajuću koaliciju okupljenu oko SNSD-a kako bi čuo njihove “apetite”, a onda i sa predstavnicima poslovne zajednice, Saveza sindikata, akademske zajednice, nevladinog sekora, Saveza opština i gradova i drugim organizacijama i udruženjima.

Kako je i sam najavio, očekuje da će već početkom septembra biti sazvana posebna sjednica Narodne skupštine RS na kojoj bi predstavio svoj ekspoze i saopštio prijedloge ministara.

U skupštini Srpske, Minić računa na podršku 53 poslanika, koliko “ruku” ima vladajuća koalicija okupljena oko SNSD-a.

Na dnevnom redu te skupštinske sjednice biće - izbor Vlade RS, program kandidata za predsjednika Vlade sa prijedlogom članova izvršne vlasti, izbor predsjednika Vlade RS, izbor ministara, te polaganje svečane zakletve.

U novoj Vladi RS, SNSD-u će pripasti između osam i deset od ukupno 16 ministarstava. Ukupno pet ministarstava treba da zauzmu ministri bošnjačke, tri hrvatske nacionalnosti, a ostalo Srbi.

Ministre bi, osim SNSD-a, trebalo da imaju i Socijalistička partija, Ujedinjena Srpska, Demos, NPS, ali i SPS, čiji se predsjednik Goran Selak ističe kao jedan od kandidata za novog ministra, ali ukoliko se ne udovolji njegovim ambicijama, neko od njegovih funkcionera trabalo bi najverovatnije da sjedne u fotelju ministra porodice omladine i sporta umjesto dosadašnje Selme Čabrić (SP).

SNSD još uvijek kalkuliše oko svog kadra koji će naslijediti Minića na mjestu ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, a jedino što je do sada javno saopšteno je da odlazi dosadašnja ministarka prosvjete i kulture RS Željka Stojičić.

Podsjećamo ko su ministri u odlazećoj Vladi RS, a nakon ostavke premijera Radovana Viškovića.

Ministarstvo finansija – Zora Vidović (SNSD)

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Siniša Karan (SNSD)

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite – Danije Egić (SNSD)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Savo Minić (SNSD)

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo – Željko Budimir (SNSD)

Ministarstvo energetike i rudarstva – Petar Đokić (SP)

Ministarstvo saobraćaja i veza – Nedeljko Čubrilović (Demos)

Ministarstvo privrede i preduzetništva – Vojin Mitrović (SNSD)

Ministarstvo pravde – Miloš Bukejlović (SNSD)

Ministarstvo prosvjete i kulture – Željka Stojčić (SNSD)

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite – Alen Šeranić (SNSD)

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju – Zlatan Klokić (SNSD)

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave – Senka Jukić (NPS)

Ministarstvo trgovine i turizma – Denis Šulić (SNSD)

Ministarstvo za prostorno uređenje , građevinarstvo i ekologiju RS – Bojan Vipotnik (Ujedinjena Srpska)

Ministarstvo porodice omladine i sporta – Selma Čabrić (SP).

(Mondo)