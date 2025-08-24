"Nova energija i pristup": Minić poručio da neće oklijevati u izvršenju obaveza

Mandatar za sastav vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da će učiniti sve kako bi zacrtani ciljevi bili ostvareni i da je svjestan odgovornosti i ponosan što mu je dodijeljen mandat.

"Ponosan sam, svjestan odgovornosti i zahvalan predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku što me predložio za mandatara", rekao je Minić na konferenciji za novinare.

On je istakao da neće oklijevati u izvršenju obaveza i da će vlada imati novu energiju i pristup.

"Moji saborci iz rata će osjetiti još jaču podršku. Svi koji su vezani za privredu i poljoprivredu znaju da imamo održivi koncept. Planiram liniju na dva fronta, a to je da je Republika Srpska svetinja i da ćemo je štititi. Federacija BiH će nam biti partner za pregovore, jer na nivou BiH nema nekoga sa kim možemo realno razgovarati", naglasio je Minić.

On kaže da će nakon fomiranja vlade javnosti saopštiti sve detljane sa terminima šta i kako će biti realizovano.

"One koji ne budu dio ekipe biću prinuđen da promijenim. Nalog koji imamo biće sproveden. Imamo puno obaveza, ali imamo obavezu prema Republici Srpskoj i njenim građanima. Od sutra krećem sa konsultacijama kako bi sve bilo završeno što prije i izabrana nova vlada", poručio je Minić.

