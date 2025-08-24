logo
"Nova energija i pristup": Minić poručio da neće oklijevati u izvršenju obaveza

"Nova energija i pristup": Minić poručio da neće oklijevati u izvršenju obaveza

Autor Dragana Božić
0

Mandatar za sastav vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da će učiniti sve kako bi zacrtani ciljevi bili ostvareni i da je svjestan odgovornosti i ponosan što mu je dodijeljen mandat.

Savo Minić o novoj Vladi RS Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Ponosan sam, svjestan odgovornosti i zahvalan predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku što me predložio za mandatara", rekao je Minić na konferenciji za novinare.

On je istakao da neće oklijevati u izvršenju obaveza i da će vlada imati novu energiju i pristup.

"Moji saborci iz rata će osjetiti još jaču podršku. Svi koji su vezani za privredu i poljoprivredu znaju da imamo održivi koncept. Planiram liniju na dva fronta, a to je da je Republika Srpska svetinja i da ćemo je štititi. Federacija BiH će nam biti partner za pregovore, jer na nivou BiH nema nekoga sa kim možemo realno razgovarati", naglasio je Minić.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

On kaže da će nakon fomiranja vlade javnosti saopštiti sve detljane sa terminima šta i kako će biti realizovano.

"One koji ne budu dio ekipe biću prinuđen da promijenim. Nalog koji imamo biće sproveden. Imamo puno obaveza, ali imamo obavezu prema Republici Srpskoj i njenim građanima. Od sutra krećem sa konsultacijama kako bi sve bilo završeno što prije i izabrana nova vlada", poručio je Minić.

(Srna)

