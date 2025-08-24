Dodik otkrio izmjene u novoj Vladi: Promjene samo kod ministara SNSD-a

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je da se personalne promjene u novoj vladi Srpske mogu desiti samo u sastavu ministara koje predlaže SNSD-a.

Izvor: Borislav Zdrinja

"Naši koalicioni partneri će vjerovatno ostati na istim personalnim rješenjima.

Više od polovine članova neće biti dirnut", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je istakao da će nova vlada morati da ispuni nekoliko važnih stvari - nastavi priču oko referenduma i nastavi ekonomski rast.

"Mi želimo da Srpska iduće godine ima četiri milijardi KM investicija", rekao je Dodik.

Podsjetio je da je SNSD ponudio da se formira vlada nacionalnog jedinstva i da je bio spreman da ponudi mandat nekome iz opozcije, što su oni odbili.

"To jedinstvo nam treba i to je ključno pitanje. Treba nam jedinstvo na nivou BiH", rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da je opozcija odustala od te priče, tako da ne možemo da se napravi vlada nacionalnog jedinstva, ali možemo vladu koja će biti većinska.

"Za izbor Vlade su potrebna 42 glasa, a da mi imamo 54 poslanika i fale nam dva da imamo dvotrećinsku većinu", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je ocijenio da mandatar za sastav nove vlade Savo Minić ima posebnu energiju, da je spreman da radi i da je narodni čovjek.

(Srna)