Vlada RS: Povećane subvencije za smještaj đaka, sanacija Narodnog pozorišta RS i digitalizacija "Glasa Srpske"

Autor Nikolina Damjanić
0

Vlada Srpske usvojila je danas na 131. sjednici u Banjaluci informaciju o spoljnotrgovinskoj razmjeni za prvih šest mjeseci 2025. godine, prema kojoj su svi ključni pokazatelji poboljšani u odnosu na isti period prošle godine.

Zaključci sjednice vlade rs Izvor: Vlada RS

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena iznosila je 6,29 milijardi KM, od čega je izvoz bio 2,61 milijardu, a uvoz 3,67 milijardi maraka. Pokrivenost uvoza izvozom povećana je na 71,06 odsto, dok je deficit smanjen na 1,06 milijardi maraka. Najveći partneri Srpske bili su Srbija, Italija, Hrvatska, Njemačka, Slovenija, Kina i Austrija, sa ukupnim učešćem od 69,1 odsto.

Vlada je donijela odluku da se poveća iznos sufinansiranja smještaja i ishrane učenika u domovima sa 95 na 140 KM mjesečno po učeniku, dok će za djecu vojnih invalida od I do VI kategorije troškovi biti u potpunosti finansirani iz budžeta.

Na sjednici je odobreno i 500.000 KM za projekat sanacije temelja i podruma Narodnog pozorišta Republike Srpske, kao i 1,55 miliona KM za digitalizaciju svih izdanja dnevnog lista „Glas Srpske“ od 1943. godine do danas.

Za potrebe gasifikacije istočnog dijela Srpske Vlada je usvojila informaciju o trajnoj promjeni namjene šumskog zemljišta, dok je za sanaciju obalozaštite na rijeci Bosni kod Šamca obezbijeđeno milion KM.

Donijeta je i odluka o davanju nepokretnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Han Pijesak za izgradnju spomen-crkve u Kraljevom Polju, dok je opštini Kozarska Dubica odobreno 110.000 KM za rješavanje stambenog pitanja porodice Spahalić.

Poljoprivrednoj zadruzi „Agroplan“ iz Rogatice odobreno je 500.000 KM za pokretanje proizvodnog pogona za preradu krompira u Borkićima, čime se, prema ocjeni Vlade, ostvaruje značajan razvojni potencijal u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

(MONDO)

