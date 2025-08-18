logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SDS: Potrebne temeljne promjene, a ne kozmetička zamjena Vlade RS 2

SDS: Potrebne temeljne promjene, a ne kozmetička zamjena Vlade RS

Autor Nikolina Damjanić
2

Republika Srpska treba suštinske i sistemske promjene, a ne samo kozmetičke izmjene u Vladi koje neće donijeti ništa novo, poručio je predsjednik Glavnog odbora i v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović komentarišući današnju ostavku premijera Radovana Viškovića.

23.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Radulović je ocijenio da je zemlja u dubokoj krizi zbog, kako je naveo, “neodgovorne i neprincipijelne politike SNSD-a”, te da promjena jednog premijera drugim “poslušnikom” ne može biti rješenje.

„Promjena jedne nesposobne i nekompetentne Vlade drugom, radi stvaranja lažne nade da će biti bolje i drugačije – nije rješenje. Jedini patriotski potez SNSD-a bio bi da se povuku i podrže manjinsku opozicionu Vladu sastavljenu od odgovornih i kompetentnih ljudi“, rekao je Radulović.

Osvrćući se na ostavku Radovana Viškovića, Radulović je istakao da ona može otvoriti i nova pravna pitanja.

„Dodik je prihvatio presudu Suda BiH onog trenutka kada je uputio zahtjev za plaćanje zatvorske kazne. Ako on imenuje novog mandatara, za očekivati je da će se to pravno osporavati jer je njegov mandat prestao pravosnažnošću presude. Mogli bismo imati Vladu koju niko spolja neće priznati, što bi dodatno poguralo Republiku Srpsku u izolaciju“, upozorio je.

Radulović smatra da vlasti RS djeluju u interesu uskog kruga ljudi oko sebe, a ne građana.

„Govoreći da kritike nisu osnovane, hvalili su rad Viškovićeve vlade, a današnjom ostavkom sami su potvrdili da je riječ o najgoroj vladi u istoriji Republike Srpske“,  poručio je.

Dodao je da SNSD ne može biti nosilac promjena jer je, prema njegovim riječima, upravo ta politika dovela građane do siromaštva, sankcija i urušavanja institucija.

„Ne mogu stanje popravljati oni iza kojih stoje afere, izgubljene arbitraže i najniže penzije u Evropi. Republici Srpskoj trebaju nove politike i novi ljudi, a ne samo promjena statista u predstavi“, zaključio je Radulović.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Radovan Višković Vlada RS SDS

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

SDS ne može napraviti red u vlastitoj stranci, i oni pričaju o korenitim promenama

Hsh

Kako dubokoumno od SDS-a barem od onoga sto je ostalo od bivseg sds-a

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ