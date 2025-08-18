SDS: Potrebne temeljne promjene, a ne kozmetička zamjena Vlade RS

Republika Srpska treba suštinske i sistemske promjene, a ne samo kozmetičke izmjene u Vladi koje neće donijeti ništa novo, poručio je predsjednik Glavnog odbora i v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović komentarišući današnju ostavku premijera Radovana Viškovića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Radulović je ocijenio da je zemlja u dubokoj krizi zbog, kako je naveo, “neodgovorne i neprincipijelne politike SNSD-a”, te da promjena jednog premijera drugim “poslušnikom” ne može biti rješenje.

„Promjena jedne nesposobne i nekompetentne Vlade drugom, radi stvaranja lažne nade da će biti bolje i drugačije – nije rješenje. Jedini patriotski potez SNSD-a bio bi da se povuku i podrže manjinsku opozicionu Vladu sastavljenu od odgovornih i kompetentnih ljudi“, rekao je Radulović.

Osvrćući se na ostavku Radovana Viškovića, Radulović je istakao da ona može otvoriti i nova pravna pitanja.

„Dodik je prihvatio presudu Suda BiH onog trenutka kada je uputio zahtjev za plaćanje zatvorske kazne. Ako on imenuje novog mandatara, za očekivati je da će se to pravno osporavati jer je njegov mandat prestao pravosnažnošću presude. Mogli bismo imati Vladu koju niko spolja neće priznati, što bi dodatno poguralo Republiku Srpsku u izolaciju“, upozorio je.

Radulović smatra da vlasti RS djeluju u interesu uskog kruga ljudi oko sebe, a ne građana.

„Govoreći da kritike nisu osnovane, hvalili su rad Viškovićeve vlade, a današnjom ostavkom sami su potvrdili da je riječ o najgoroj vladi u istoriji Republike Srpske“, poručio je.

Dodao je da SNSD ne može biti nosilac promjena jer je, prema njegovim riječima, upravo ta politika dovela građane do siromaštva, sankcija i urušavanja institucija.

„Ne mogu stanje popravljati oni iza kojih stoje afere, izgubljene arbitraže i najniže penzije u Evropi. Republici Srpskoj trebaju nove politike i novi ljudi, a ne samo promjena statista u predstavi“, zaključio je Radulović.

(MONDO)