Vlada RS: Hitne mjere zbog energetskih rizika, protiv odlagališta na Trgovskoj gori i 200.000 KM za ergelu „Vučijak“

Vlada RS: Hitne mjere zbog energetskih rizika, protiv odlagališta na Trgovskoj gori i 200.000 KM za ergelu „Vučijak"

Autor Nikolina Damjanić
0

Vlada RS upozorila je danas na 129. sjednici, održanoj u Banjaluci, da povišeni napon u prenosnoj elektroenergetskoj mreži može izazvati ozbiljne posljedice po elektroenergetski sistem, privredu i građane u Republici Srpskoj i BiH, ali i u međunarodnoj interkonekciji.

Vlada RS.JPG Izvor: Vlada RS

Zbog toga je zaključeno da je neophodno hitno djelovati, te je preporučeno da „Elektroprenos BiH“ intenzivira aktivnosti na nabavci i ugradnji prigušnica u mrežu. Istovremeno, Ministarstvo energetike i rudarstva i predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama BiH zaduženi su da stvore zakonske uslove kako bi i druga pravna lica mogla samostalno realizovati ovu investiciju.

Na sjednici je usvojena i Informacija o aktivnostima domaćih institucija u vezi sa namjerom Republike Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi odlagalište radioaktivnog otpada. Vlada je dala saglasnost da se Informacija uputi u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Naglašeno je da Hrvatska odbija saradnju i ne dostavlja informacije o svojim aktivnostima, iako bi izgradnja ovakvog objekta direktno ugrozila živote i zdravlje stanovništva u 13 opština u slivu rijeke Une. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju nastaviće da prati sve aktivnosti, uz primjenu svih raspoloživih pravnih i stručnih mehanizama s ciljem da se izgradnja odlagališta spriječi.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o usklađivanju zakonodavstva Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije. Doneseno je rješenje o imenovanju odgovornih osoba, dok je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju dobilo zadatak da u roku od 90 dana izradi metodologiju za usklađivanje propisa.

Ministarstvo je zaduženo i da organizuje obuke za predstavnike republičkih institucija i aktivno koristi EU instrumente pomoći u ovoj oblasti.

Vlada je prihvatila i Informaciju o učešću republičkih organa u mrežama Europass i Euroguidance, ključnim komponentama evropskog programa Erasmus+. Cilj je unapređenje obrazovanja, profesionalnog savjetovanja i mobilnosti kroz međunarodnu saradnju. Ministarstvo za evropske integracije biće koordinator učešća relevantnih institucija Srpske u radu ovih mreža.

Vlada je odobrila 200.000 KM Javnoj ustanovi ergela „Vučijak“ iz Prnjavora za razvoj eksperimentalno-edukativnog centra. Planirana je modernizacija uslova za uzgoj konja lipicanske rase, unapređenje ishrane i nabavka nove opreme. Ova ergela jedina u Srpskoj uzgaja ovu pasminu i nosilac je programa očuvanja ovog kulturno-tradicionalnog blaga.

(MONDO)

