Višković podnio ostavku, pa poručio: Nisam došao da molim i kukumavčim, nikad se nisam bolje osjećao (VIDEO)

Premijer RS Radovan Višković podnio je danas ostavku, a nakon toga poručio da se nije svađao sa stranačkim šefom Miloradom Dodikom i da se nikada nije bolje osjećao.

U Banjaluci je danas održan sastanak koalicionih partnera u vlasti na nivou Republike Srpske, a na inicijativu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

“Nikad se nisam bolje osjećao. Ovo je dan koji sam očekivao, nije niko rođen sa funkcijom i ovo je moj doprinos za što širi konsenzus u RS”, kazao je Višković i dodao da ostaje u SNSD i to kao potpredsjednik stranke.

Kazao je da je već na početku ovog mandata imao “peh” kada su dvojica ministara iz moralnih razloga podnijeli ostavku.

“U dogovoru sa predsjednikom RS i predsjednikom NSRS, odlučili smo da se bira nova Vlada. Ja sam dijete SNSD-a, ostajem u timu, radiću neki drugi posao”. istakao je.

Dodao je da je on najdugovječiniji predsjednik Vlade RS sa šest godina i osam mjeseci mandata.

Govoreći o svom mandatu, tvrdi da je Vlada RS uspješno uspjela prebroditi koronu, ekonomske krize, da nikada nisu kasnili sa platama, penzijama i socijalnim davanjima, povećavali plate i druga davanja…

“Ponosan sam na Vladu, građane, rukovodstvo RS. Ostavljam svom nasljedniku stabilnu RS. Želim novoj Vlaldi uspješan rad… Nisam sebičan i nisam došao da kukumačem i molim”, rekao je.

