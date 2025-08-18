logo
Višković podnio ostavku, pa poručio: Nisam došao da molim i kukumavčim, nikad se nisam bolje osjećao (VIDEO) 3

Višković podnio ostavku, pa poručio: Nisam došao da molim i kukumavčim, nikad se nisam bolje osjećao (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
3

Premijer RS Radovan Višković podnio je danas ostavku, a nakon toga poručio da se nije svađao sa stranačkim šefom Miloradom Dodikom i da se nikada nije bolje osjećao.

Radovan Višković podnio ostavku Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Banjaluci je danas održan sastanak koalicionih partnera u vlasti na nivou Republike Srpske, a na inicijativu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

“Nikad se nisam bolje osjećao. Ovo je dan koji sam očekivao, nije niko rođen sa funkcijom i ovo je moj doprinos za što širi konsenzus u RS”, kazao je Višković i dodao da ostaje u SNSD i to kao potpredsjednik stranke.

Kazao je da je već na početku ovog mandata imao “peh” kada su dvojica ministara iz moralnih razloga podnijeli ostavku.

“U dogovoru sa predsjednikom RS i predsjednikom NSRS, odlučili smo da se bira nova Vlada. Ja sam dijete SNSD-a, ostajem u timu, radiću neki drugi posao”. istakao je.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dodao je da je on najdugovječiniji predsjednik Vlade RS sa šest godina i osam mjeseci mandata.

Govoreći o svom mandatu, tvrdi da je Vlada RS uspješno uspjela prebroditi koronu, ekonomske krize, da nikada nisu kasnili sa platama, penzijama i socijalnim davanjima, povećavali plate i druga davanja…

“Ponosan sam na Vladu, građane, rukovodstvo RS. Ostavljam svom nasljedniku stabilnu RS. Želim novoj Vlaldi uspješan rad… Nisam sebičan i nisam došao da kukumačem i molim”, rekao je.

(MONDO)

Šteta

Kako bi bilo da Stevandić i Dodik odu, pošto jedini s kim mogu sarađivati je Tatarstan

zole

A šta čeka Stevandić

X men

Silni uspjesi, plate ne kasne. Lik kao da zivi u Svicarskoj. Alo covjece, Zeljeznice plata kasni, Sume plate kasne. Za koga to pricas, ne kasne vama i poslanicima. Neka si otisao, nije to za tebe ni bilo, nemas vokabular pod jedan, o vjestini da ne sto uradis za narod, to ne treba niti komentarisati. Putuj igumane

