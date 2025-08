Višković: Srpska će iz svega izaći jača i bolja

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da presuda predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku nema veze sa pravom i pravdom, već prestavlja još jedan udar na Republiku, ali da će Srpska iz ovoga izaći još jača i bolja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Višković je istakao da je riječ o napadu na instituciju predsjednika Srpske.

"Kad napadnete na instituciju predsjednika, vi ste napali na Republiku Srpsku. Prema tome, mi moramo štititi svoje institucije, mi ćemo štititi sve u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom", poručio je Višković.

On je pozvao sve da se uzdrže od zapaljive retorike.

"Sješćemo hladne glave, mirnih emocija, donositi odluke u našim institucijama koje će ići u odbranu onoga što je Republika Srpska po Ustavu BiH, što je po Dejtonskom mirovnom sporazumu", rekao je Višković novinarima u Milićima.

On je poručio građanima Srpske da vjeruju institucijama i u Srpsku.

"Ovo je još jedan udar, ali nije ni prvi ni posljednji, bilo je toga kroz ovih 30 i više godina, pa skoro svake godine, ali preživjećemo mi i ovo. Siguran sam da ćemo biti mudri, staloženi i sabrani", dodao je Višković.

On je pozvao sve u Srpskoj na sabornost, te poručio da čuvati institucije Republike znači čuvati Republiku Srpsku.

"A čuvati Republiku Srpsku znači da mi imamo obavezu prema onima koji su dali život za Srpsku, dužni smo i njima da čuvamo Republiku, da njihova žrtva ne bi bila uzaludna", naglasio je Višković.

Prema njegovim riječima, pritisci, politički ataci, nepravne radnje, sve to se ne može tretirati drugačije nego kao čista sila i bahatost.

"Nema veze sa pravom i pravdom i to nam daje za pravo da Srpska mora iz ovoga izaći još jača, još bolja i još stabilnija", poručio je Višković.

On je još jednom pozvao sve u Srpskoj na sabornost, bez obzira na stranačku pripadnost i na bilo kakve nesuglasice u prošlosti.

"Saberimo se i dajmo podršku Republici Srpskoj", poručio je Višković.

On je naglasio da na srpsko jedinstvo obavezuje žrtva stradalih za Republiku Srpsku.

"Samo se sjetite 30.000 grobova najboljih sinova naše države koji su život dali za Republiku Srpsku. Prema tome, ako i ne volite u ovom momentu nekog političkog nosioca, dužni ste prema njima", dodao je Višković.

On ocijenio da nekome nije stalo da BiH ima budućnost nego da se stalno drže tenzije, da čim se na neki način one stišaju neko po diktatu to ponovo stavi u prvi plan.

Višković je poručio da BiH može imati budućnost jedino uz uvažavanje tri konstitutivna naroda, dva entiteta i njihovih institucija i ako se vrati na Ustav i Dejtonski sporazum.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita.

(Srna)