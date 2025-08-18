Sastanak koalicionih partnera u Banjaluci: Slijedi li smjena Viškovića i rekonstrukcija Vlade RS?

Sastanak koalicionih partnera okupljenih oko SNSD-a, trebalo bi da se održi danas u Banjaluci, a glavna tema je, prema nezvaničnim informacijama, rekonstrukcija Vlade Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iz vrha SNSD-a, ali ni iz Vlade RS, ne oglašavaju se zvanično o ovim navodima, ali su sve glasnije spekulacije da bi Radovan Višković ove sedmice trebalo da podnese ostavku na funkciju predsjednika Vlade Srpske, koju obavlja već drugi mandat.

Višković je danas dao kratku izjavu za Nezavisne novine o ovim navodima.

"Sve su to priče, pišu novine i mediji”, kratko je rekao.

Najverovatniji kandidat za novog premijera RS je aktuelni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS Savo Minić, a koji je u ranijem periodu bio načelnik opštine Šamac i direktor Agencije za agrarna plaćanja RS.

