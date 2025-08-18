logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sastanak koalicionih partnera u Banjaluci: Slijedi li smjena Viškovića i rekonstrukcija Vlade RS?

Sastanak koalicionih partnera u Banjaluci: Slijedi li smjena Viškovića i rekonstrukcija Vlade RS?

Autor Nikolina Damjanić
0

Sastanak koalicionih partnera okupljenih oko SNSD-a, trebalo bi da se održi danas u Banjaluci, a glavna tema je, prema nezvaničnim informacijama, rekonstrukcija Vlade Republike Srpske.

Palata predsjednika Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iz vrha SNSD-a, ali ni iz Vlade RS, ne oglašavaju se zvanično o ovim navodima, ali su sve glasnije spekulacije da bi Radovan Višković ove sedmice trebalo da podnese ostavku na funkciju predsjednika Vlade Srpske, koju obavlja već drugi mandat.

Višković je danas dao kratku izjavu za Nezavisne novine o ovim navodima.

"Sve su to priče, pišu novine i mediji”, kratko je rekao.

Najverovatniji kandidat za novog premijera RS je aktuelni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS Savo Minić, a koji je u ranijem periodu bio načelnik opštine Šamac i direktor Agencije za agrarna plaćanja RS.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada RS Radovan Višković koalicija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ