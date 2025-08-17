logo
Dodik o susretu američkog i ruskog predsjednika: Tramp jednim sastankom "počistio" rusofobiju

Dodik o susretu američkog i ruskog predsjednika: Tramp jednim sastankom "počistio" rusofobiju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su Sjedinjene Američke Države ušle u novu fazu odnosa sa Rusijom, o čemu svjedoči ocjena, koju je predsjednik Donald Tramp dao sastanku sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci.

dodik o sastanku trampa i putina Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Svijet je dugo čekao ovaj dijalog dva od tri najvažnija lidera svijeta. Neki govore da je to istorijski sastanak, koji je dao mnogo. Samo naivni ne mogu da shvate da se dešavaju globalne promjene, u kojima nema Evrope, ali ona nema ni lidere, zato tamo nije mogao ni da sjedi neko ko nema političke snage", istakao je Dodik.

Dodik je izrazio očekivanje da će razgovor Putina i Trampa biti nastavljen, te da će ubrzo doći do novog sastanka s ciljem zasutavljanja sukoba u Ukrajini.

"Globalne sile ne sjedaju da bi riješile jedno pitanje, nego da pregovaraju o novim globalnim odnosima. Na ovom sastanku je bilo riječi i o globalnim lancima snabdijevanja poreko Sjevernog pola, o investicijama, vještačkoj inteligenciji, svemiru", rekao je Dodik za RTRS.

Prema njegovim riječima, politika Donalda Trampa je privući što više investicija u SAD, o čemu svjedoči čiljenica da su na Aljasci bili prisustni predstavnici poslovne zajednice iz Rusije.

"Izjave koje su lideri dali nakon sastanka bile su na državničkom nivou, nije se išlo u detalje, ali može se vidjeti da je to uspješan sastanak, kojim mi možemo da budemo zadovoljni", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da su Evropa i prethodna administracija SAD podržavali rat, vjerujući da će baciti Rusiju na koljena.

"Rat je odnio ogroman broj ljudskih života, prouzrokovao probleme, ne samo Rusiji i Ukrajini. Željeli su da Rusiju bace na koljena putem sankcija i iscrpljivanja, međutim, ništa se nije desilo. Evropa je ušla u probleme, izgubila geostrateški položaj i ona je sad samo konzument rješenja na relaciji velikih sila, a ne učesnik u rješevanju problema", konstatovao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske istakao je da je ovo kraj EU i njihove politike.

"Rusofobiju su podigli na nevjerovatan nivo, ali je to Tramp počistio jednim sastankom", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da je Evropa izgubila geostrašeki značaj i prestala biti konkurentna na globalnom geostarteškom nivou.

(Srna)

Milorad Dodik Donald Tramp Vladimir Putin

