Zelenski ne pristaje na Putinov i Trampov plan: Odbijen ultimatum, drama uoči sastanka u Bijeloj kući 1

Zelenski ne pristaje na Putinov i Trampov plan: Odbijen ultimatum, drama uoči sastanka u Bijeloj kući

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Volodimir Zelenski odbio je ultimatum Vladimira Putina.

zelenski odbio prijedlog da preda donbas Izvor: Youtube/The Telegraph/ Sky News/Youtube/ Donald J Trump/Screenshot/X/NEXTA/Printscreen

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbio je ultimatum ruskog predsjednika Vladimira Putina da povuče trupe iz Donjecka i Luganska kako bi ruski predsjednik "zamrzao" sukobe na ostalim linijama fronta u Ukrajini, saznaje "Rojters" pozivajući se na izvor blizak ukrajinskom predsjedniku.

Nešto ranije danas je "New York Times" objavio ekskluzivno da je Donald Tramp pristao, a sada Zelenski to kategorično odbija.

Ruska vojska kontroliše petinu Ukrajine, odnosno oko tri četvrtine Donjecka. Međutim, ukrajinski predsednik je poručio jasno i nedvosmisleno da neće biti nikakvog povlačenja ukrajinske vojske iz te oblasti.

Zelenski u ponedeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak sa Donaldom Trampom u Bijeloj kući u Vašingtonu. 

Pogledajte fotografije svađe Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog na prvom sastanku u Bijeloj kući 28. februara

(MONDO)

Volodimir Zelenski Rat u Ukrajini Donald Tramp Vladimir Putin

