Volodimir Zelenski odbio je ultimatum Vladimira Putina.

Izvor: Youtube/The Telegraph/ Sky News/Youtube/ Donald J Trump/Screenshot/X/NEXTA/Printscreen

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbio je ultimatum ruskog predsjednika Vladimira Putina da povuče trupe iz Donjecka i Luganska kako bi ruski predsjednik "zamrzao" sukobe na ostalim linijama fronta u Ukrajini, saznaje "Rojters" pozivajući se na izvor blizak ukrajinskom predsjedniku.

Nešto ranije danas je "New York Times" objavio ekskluzivno da je Donald Tramp pristao, a sada Zelenski to kategorično odbija.

Ruska vojska kontroliše petinu Ukrajine, odnosno oko tri četvrtine Donjecka. Međutim, ukrajinski predsednik je poručio jasno i nedvosmisleno da neće biti nikakvog povlačenja ukrajinske vojske iz te oblasti.

Zelenski u ponedeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak sa Donaldom Trampom u Bijeloj kući u Vašingtonu.

Pogledajte fotografije svađe Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog na prvom sastanku u Bijeloj kući 28. februara

Vidi opis Zelenski ne pristaje na Putinov i Trampov plan: Odbijen ultimatum, drama uoči sastanka u Bijeloj kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Chris Kleponis - CNP / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)