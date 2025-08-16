Zelenski ne pristaje na Putinov i Trampov plan: Odbijen ultimatum, drama uoči sastanka u Bijeloj kući

Volodimir Zelenski odbio je ultimatum Vladimira Putina.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbio je ultimatum ruskog predsjednika Vladimira Putina da povuče trupe iz Donjecka i Luganska kako bi ruski predsjednik "zamrzao" sukobe na ostalim linijama fronta u Ukrajini, saznaje "Rojters" pozivajući se na izvor blizak ukrajinskom predsjedniku.
Nešto ranije danas je "New York Times" objavio ekskluzivno da je Donald Tramp pristao, a sada Zelenski to kategorično odbija.
Ruska vojska kontroliše petinu Ukrajine, odnosno oko tri četvrtine Donjecka. Međutim, ukrajinski predsednik je poručio jasno i nedvosmisleno da neće biti nikakvog povlačenja ukrajinske vojske iz te oblasti.
Zelenski u ponedeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak sa Donaldom Trampom u Bijeloj kući u Vašingtonu.
