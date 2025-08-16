logo
Britanija spremna da pojača pritisak na Moskvu: Starmer pozdravio "Trampove napore"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Starmer je rekao da je danas razgovarao sa Vladimirom Zelenskim, Trampom i evropskim liderima.

Kir Starmer o sastanku trampa i putina Izvor: Anthony Devlin / Avalon / Profimedia

Ujedinjeno Kraljevstvo pozdravlja napore američkog predsjednika Donalda Trampa da donese mir u Ukrajinu i spremno je da pooštri sankcije Rusiji ako Moskva ne preduzme korake za deeskalaciju sukoba, objavio je britanski premijer Kir Starmer.

"Napori predsjednika Trampa su nas više nego ikada približili okončanju sukoba u Ukrajini", rekao je Starmer.

Britanski premijer je obećao da će London "nastaviti da zateže šrafove sa još većim sankcijama, razarajući uticaj na rusku ekonomiju i njen narod".

Starmer je rekao da je danas razgovarao sa Vladimirom Zelenskim, Trampom i evropskim liderima.

"Svi smo spremni da podržimo ovu sljedeću fazu pregovora", naveo je Starmer, naglašavajući da dalji razgovori treba da uključe Zelenskog, jer se put ka miru u Ukrajini ne može odlučiti bez njega.

On je pomenuo i bezbjednosne garancije za Ukrajinu, na kojima insistiraju London i evropske zemlje.

"Pozdravljam otvorenost Sjedinjenih Država, zajedno sa Evropom, da pruže snažne bezbjednosne garancije Ukrajini kao dio bilo kakvog dogovora", rekao je britanski premijer, dodajući da je to važan napredak kako bi se spriječilo ponavljanje sukoba.

U vojnoj bazi na Aljasci juče je održan samit Rusije i SAD.

Nakon razgovora, Putin je novinarima rekao da je rješavanje ukrajinskog sukoba glavna tema samita.

Ruski lider je takođe predložio novi početak u bilateralnim odnosima i povratak saradnji, te pozvao Trampa u Moskvu.

Američki predsjednik je rekao da je postignut napredak u razgovorima, ali je napomenuo da dvije strane nisu postigle dogovor o svemu.

(Srna)

Tagovi

Kir Starmer Velika Britanija Rusija Donald Tramp

