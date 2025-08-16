logo
Oglasio se Donald Tramp: Zelenski dolazi u ponedjeljak, a onda primirje s Putinom

Autor mondo.ba
0

Donald Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth" i otkrio da će se u ponedjeljak sastati sa ukrajinskim predsjednikom.

Tramp o sastanku sa Zelenskim Izvor: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o sastanku koji je sinoć održan na Aljasci. Tramp je komentarišući sinoćnji razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom  na svojoj društvenoj mreži, najavio još jedan važan sastanak već u ponedjeljak.

"Sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom prošao je veoma dobro, kao i sinoćnji telefonski razgovor sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim i raznim evropskim liderima, uključujući i veoma poštovanog generalnog sekretara NATO-a. Svi su odlučili da je najbolji način da se okonča užasan rat između Rusijei Ukrajinedirektno preći na mirovni sporazum, koji bi okončao rat, a ne samo na sporazum o prekidu vatre, koji često ne postiže rezultate. Predsjednik Zelenski će doći u Vašington, u Ovalni kabinet, u ponedjeljak popodne. Ako sve bude u redu, zakazaćemo sastanak sa predsednikom Putinom. Potencijalno će milioni ljudskih života biti spašeni", naveo je Tramp.

Podsjetimo, susret Trampa i Putina organizovan je u Enkoridžu, najvećem gradu na Aljasci u vojnoj bazi. Priređen je bio crveni tepih za gosta iz Rusije, a sastanak je trajao nešto više od tri sata.

(MONDO)

