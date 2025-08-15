Putin uveo Trampa u "zvijer" od 245.000 dolara: Luksuzni auto otporan na metke i bombe ih vozi na sastanak (VIDEO)

Donald Tramp i Vladimir Putin su na aerodromu ušli u "Zvijer" u kojoj su se odvezli sa aerodroma na sastanak u vojnu bazu u Enkoridžu.

Američki predsjednik Donald Tramp dočekao je ruskog predsednika na pisti u Enkoridžu, a nakon srdačnog rukovanja, ušli su u ruski automobil "Aurus Senat", poznatiji kao "zvijer", prenosi "Skaj Njuz". Reč je o ruskom službenom predsjedničkom automobilu čija vrijednost je procenjena na oko 18 miliona rubalja, odnosno oko 245.000 dolara.

Aurus Senat, retro stilizovan prema ZIL limuzini iz sovjetske ere, službeni je ruski predsjednički automobil i Putin ga je vozio na svoju svečanu ceremoniju u Kremlju u maju povodom obilježavanja 80 godina od pobede nad fašizmom. Državni istraživački centar Ruske Federacije (NAMI) predstavio je Aurus Senat 2018. godine.

Senat je bio prvi model u novoj liniji ultraluksuznih automobila pod brendom Aurus. Senat je imao svjetsku premijeru na Međunarodnom sajmu automobila u Moskvi 2018, a vozilo dugo 6,6 metara postalo je nova limuzina ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Pogledajte fotografije ruske "Zvijeri" koja je službeno vozilo ruskog predsjednika Vladimira Putina

Prema podacima iz 2019. godine, Senat pokreće 4,4-litarski V-8 motor od 598 konjskih snaga uparen sa hibridnim pogonom. Uparen je sa devetostepenim automatskim menjačem koji prenosi snagu na sva četiri točka, a predsjednički Senat je otporan na metke i bombe.

Kompanija je izložila Aurus limuzinu uz svetsku automobilsku elitu na Ženevskom sajmu automobila 2019. godine. “Odlučili smo da idemo na Evropsku konvenciju u Ženevu jer je Ženevski sajam automobila, lično znam iz svog poslovnog iskustva, sajam na kojem zaista možete da predstavite luksuzne brendove i luksuzna vozila. Mi nismo mejnstrim. Radimo nešto iznenađujuće jer niko nije očekivao luksuzni brend iz Rusije”, rekao je tada izvršni direktor Aurusa Hilgert Franc Gerhard.

Počevši od eksterijera, rešetka je modernizovana sa širim razmacima, a hromirani obrisi duž dna sada se proteže ka spolja sa svake strane, naglašavajući bočne usisnike vazduha. Pored toga, farovi su unapređeni.

Pozadi, izgled je aerodinamičniji, sa pravougaonim zadnjim svetlima na čijem vrhu je hromirana traka koja se proteže celom širinom automobila. Držač registarskih tablica Senata je takođe pomeren niže, na braniku.

Limuzina sada više liči na Bentli Fliing Spur nego na Rols Rojs Fantom. Unutra, Putinov vozač će imati koristi od novog NAMI MM infotainment sistema sa ogromnim prilagodljivim ekranom osetljivim na dodir.

Vozač će takođe imati koristi od poboljšanih kamera oko vozila, kao i sistema za noćno osmatranje. Senat će i dalje pokretati hibridni pogonski sklop usredsređenim na 4,4-litarski V8 koji razvija 598 KS.

Putinova zvijer vredi 245.000 dolara (oko 18 miliona rubalja). Motor ima devet brzina i pogon na sva četiri točka, a u kompaniji tvrde da ovaj model automobila za šest sekundi može dostići brzinu od 100 kilometara na čas.

Pogledajte fotografije susreta Donalda Trampa i Vladimira Putina

