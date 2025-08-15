Istorijsko rukovanje: Tramp dočekao Putina na Aljasci

Predsjednik SAD Donald Tramp dočekao je predsjednika Rusije Vladimira Putina u Enkoridžu, na Aljasci.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Oni su se sastali na crvenom tepihu ispred vojne baze u kojoj će dvojica lidera razgovarati o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini, ali i o brojnim temama koje se tiču bilateralnih odnosa Rusije i SAD.

Nakon sastanka dvojice lidera, kojem bi trebalo da prisustvuju i njihovi najbliži pomoćnici, pridružiće im se i članovi delegacija dvije zemlje.

NOW - Trump and Putin meet, shake hands.pic.twitter.com/pKvAPI2f4S — Disclose.tv (@disclosetv)August 15, 2025

Sastanak je zakazan za 21.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a iz Kremlja je ranije saopšteno da bi pregovori mogli da traju šest do sedam časova.

Očekuje se da će nakon pregovora biti održana konferencija za novinare.

(Srna/MONDO)