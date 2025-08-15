"Neću biti srećan ako se to ne dogodi": Tramp u avionu otkrio šta je jedini cilj susreta sa Putinom (VIDEO)

Donald Tramp se ponovo oglasio pred sastanak sa Vladimirom Putinom. U razgovoru sa predstavnicima medija, naglasio je da želi da se uspostavi što pre prekid vatre u Ukrajini.

Izvor: x/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se oglasio pred sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Enkoridžu, najvećem gradu u američkoj saveznoj državi Aljasci. Prethodno se obratio predstavnicima medija u predsjedničkom avionu kada je javno zaprijetio Putinu, a sada je iznio konkretnije informacija o samom sastanku i sudbini ukrajinskog rata.

"Ne mogu da vam kažem šta će biti mera uspeha. Želim konkretne stvari, želim prekid vatre.

Ovo nema nikakve veze sa Evropom. Neće mi oni govoriti šta da radim, ali će svakako biti uključeni u proces, kao i Zelenski, ali želim taj prekid vatre što pre.

Ne znam da li će to biti danas, ali neću biti srećan ako ne bude. Svi misle da neće biti danas, ali ja prosto želim da se zaustavi ubijanje.

Mi 'pravimo' novac. Oni kupuju naše oružje, mi to šaljemo u NATO, a oni nama šalju čekove.

Ali to me više ne zanima... Ono što me interesuje jeste da su oni prethodne nedjelje izgubili 7.011 ljudi, skoro svi su vojnici, 36 ljudi je pogodio projektil.

Više od 7.000 vojnika. To nije normalno", saopštio je američki predsjednik.

Da podsjetimo, Kremlj se takođe oglasio uoči sastanka. Otkrili su koliko bi sastanak mogao da traje.

Šta je Tramp rekao u avionu na putu za Aljasku?

“Primjetio sam da je poveo sa sobom mnoge ljude iz svijeta biznisa. To je dobro, jer oni žele da sarađujemo. Međutim, nema biznisa dok se rat ne okonča”, započeo je Tramp.

Potom je govorio o samom sastanku. Navodi da će se razgovarati o ukrajinskoj teritoriji.

“Pričaće se o tome, ali ću dozvoliti Ukrajini da odluči o tome. Verujem da će donijeti pravu odluku, ali ja ovde nisam da pregovaram za Ukrajinu.

Ja sam ovdje da bih ih doveo za isti sto. Mislim da imate dvije strane - Vladimir Putin je htio da zauzme cijelu Ukrajinu i da ja nisam predsjednik, sada, on bi to i uradio, ali neće uspjeti“, nastavio je američki predsjednik.

Nakon toga se dotakao pitanja bezbjednosti i garancija za istu. Moguće je da čak Sjedinjene Države budu garant bezbjednosti.

“Možda, zajedno sa Evropom i drugim državama. Ne u formi NATO, te stvari ne mogu da se dogode, ali postoji mogućnost da to bude u sadejstvu sa Evropom”, dodao je Tramp.

Na kraju je Tramp spomenuo i moguće sankcije za Rusiju. Otkrio je plan za Putina ako “ne bude kompromisa”.

“Oštre ekonomske sankcije. Ne radim to zbog svog zdravlja, ne treba mi to.

Želim da se fokusiram na našu zemlju, radim ovo da bih spasao živote. Ali da, vrlo oštre sankcije su moguće", zaključio je američki predsjednik.

(MONDO)