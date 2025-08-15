Ovo je vojna baza u kojoj se sastaju Putin i Tramp: Ovdje Amerikanci čuvaju najmoćnije avione (Foto)

Misija baze je da brani interese Amerike u Azijsko-pacifičkom regionu. Imala je poseban strateški značaj tokom Hladnog rata kao najbliža tačka između Aljaske i Rusije.

Predsjednik SAD Donald Tramp i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće će se danas licem u licem prvi put poslije sedam godina. Cilj ovog istorijskog sastanka je okončanje rata u Ukrajini, a susret će se odviti u američkoj vojnoj bazi Elemendorf-Ričardson, najvećoj na Aljasci.

Putin će odletejti u Enkoridž na Aljasci, gdje će se sastati sa Trampom u udaljenoj vojnoj bazi u kojoj se nalaze neki od najmoćnijih američkih borbenih aviona. U prošlosti ju je posjetilo nekoliko američkih predsjednika. Zajednička baza Elmendorf-Ričardson, najveća vojna baza na Aljasci, kombinuje bazu Elmendorf Ratnog vazduhoplovstva sa bazom Fort Ričardson američke vojske.

Iako će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi evropski saveznici očekivati da će razgovori dovesti do proboja u okončanju sukoba u Ukrajini, postoje strahovi da će američki predsjednik predložiti da Ukrajina ustupi dio svoje teritorije Rusiji kao dio mirovnog sporazuma, uprkos tome što Zelenski neće prisustvovati njihovom sastanku.

Šta znamo o bazi Elmendorf-Ričardson

Misija baze je da brani interese Amerike u Azijsko-pacifičkom regionu. Imala je poseban strateški značaj tokom Hladnog rata kao najbliža tačka između Aljaske i Rusije. U njoj se nalazi više od 32.000 ljudi, što je otprilike 10 procenata cjelokupnog stanovništva Enkoridža.

S obzirom na položaj blizu Rusije, bila je ključna baza tokom cijelog Hladnog rata, budući da je izgrađena 1940. godine. Smatrana je "posebno važnom" u odbrani Amerike od Sovjetskog Saveza.

Elmendorf-Ričardson se takođe nalazi u istorijski značajnom području za Rusiju. Rusko carstvo je 1867. godine prodalo Aljasku Americi, i to za 7,2 miliona dolara. Postoji zabrinutost da bi ruski predsjednik mogao da se pozove na prodaju Aljaske, kako bi dokazao svoje uvjerenje da velike svjetske sile mogu da razmijene i podijele zemlju.

"Lako je zamisliti Putina kako tokom sastanaka sa Trampom iznosi argument: "Pa, vidite, teritorije mogu da promijene vlasnika. Dali smo vam Aljasku. Zašto Ukrajina ne može da nam da dio svoje teritorije" , rekao je Najdžel Guld-Dejvis, bivši britanski ambasador u Bjelorusiji.

Bazu ranije posjetili Bajden i Obama

Ovu vojnu bazu posetilo je više američkih predsjednika u 21. vijeku, ali će sastanak sa Putinom 15. avgusta biti prvi put da je Tramp obilazi tokom drugog predsjedničkog mandata.

Barak Obama je posjetio bazu 2015. godine, tokom putovanja na kojem je postao prvi predsjednik SAD koji je kročio sjeverno od Arktičkog kruga. Džo Bajden je 2023. posetio bazu na ceremoniji podsjećanja na teroristički napad 11. septembra 2001. godine.

