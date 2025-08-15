logo
Pušteno 16 zatvorenika, pregovara se o dodatnih 1.300: Tramp razgovarao sa Lukašenkom prije sastanka sa Putinom

Autor Aleksandar Blagić
0

Donald Tramp je razgovarao telefonom sa Aleksandrom Lukašenkom.

Donald Tramp razgovarao sa Lukašenkom Izvor: Andrew Harnik / Getty images/Profimedia/AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp nalazi se na putu ka Aljasci zbog samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nakon što se obratio predstavnicima medija kada je zapretio Putinu u slučaju nekonstruktivnog razgovora, obavio je telefonski razgovor sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom.

"Imao sam dobar razgovor sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Svrha ovog razgovora bila je da mu se zahvalim na puštanju 16 zatvorenika. 

Takođe, razgovarali smo o puštanju još 1.300 zatvorenika. Imali smo dobar razgovor.

Pričali smo o mnogim temama, uključujući posjetu predsjednika Putina Aljasci. Radujem se budućem sastanku sa predsjednikom Lukašenkom", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth social".

(MONDO)

