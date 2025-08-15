logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sastanak Putina i Trampa će trajati satima: Kremlj se oglasio uoči susreta koji svijet nestrpljivo iščekuje

Sastanak Putina i Trampa će trajati satima: Kremlj se oglasio uoči susreta koji svijet nestrpljivo iščekuje

Autor mondo.ba
0

Kremlj se oglasio uoči sastanka Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci.

Koliko će trajati sastanak Putina i Trampa Izvor: Twitter/Printscreen/@osakajeymo

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina zakazan je za večeras oko 21:30 časova na Aljasci u Sjedinjenim Američkim Državama po srednjeevropskom vremenu, a Kremlj se zvanično oglasio o detaljima susreta dvojice predsjednika. Tramp se u predsjedničkom avionu obratio predstavnicima medija kada je javno zaprijetio Putinu u slučaju nekonstruktivnog razgovora, a sada se zvanično oglasio i Kremlj par sati pre početka susreta koji cijeli svijet nestrpljivo iščekuje.

Prema navodima ruskih medija koji prenose informacije iz Kremlja, sastanak Putina i Trampa bi mogao da traje čak šest do sedam sati, prenosi britanski "Gardijan". Očekuju se i pomoćnici na sastanku, pretpostavlja se da su u pitanju prevodioci, a nakon sastanka Putina i Trampa, održaće se i sastanak američke i ruske delegacije.

Donald Tramp
Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Šta je Tramp rekao u avionu na putu za Aljasku?

Primijetio sam da je poveo sa sobom mnoge ljude iz svijeta biznisa. To je dobro, jer oni žele da sarađujemo. Međutim, nema biznisa dok se rat ne okonča”, započeo je Tramp.

Potom je govorio o samom sastanku. Navodi da će se razgovarati o ukrajinskoj teritoriji.

Pričaće se o tome, ali ću dozvoliti Ukrajini da odluči o tome. Vjerujem da će doneti pravu odluku, ali ja ovde nisam da pregovaram za Ukrajinu.

Ja sam ovdje da bih ih doveo za isti sto. Mislim da imate dvije strane - Vladimir Putin je htio da zauzme cijelu Ukrajinu i da ja nisam predsjednik, sada, on bi to i uradio, ali neće uspjeti“, nastavio je američki predsednik.

Nakon toga se dotakao pitanja bezbjednosti i garancija za istu. Moguće je da čak Sjedinjene Države budu garant bezbjednosti.

Možda, zajedno sa Evropom i drugim državama. Ne u formi NATO, te stvari ne mogu da se dogode, ali postoji mogućnost da to bude u sadejstvu sa Evropom”, dodao je Tramp.

Na kraju je Tramp spomenuo i moguće sankcije za Rusiju. Otkrio je plan za Putina ako “ne bude kompromisa”.

Oštre ekonomske sankcije. Ne radim to zbog svog zdravlja, ne treba mi to.

Želim da se fokusiram na našu zemlju, radim ovo da bih spasao živote. Ali da, vrlo oštre sankcije su moguće“.

(MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Vladimir Putin Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ