Tramp i Putin neće razgovarati nasamo, pridružuju se Rubio i Vitkof

Američkom predsjedniku Donaldu Trampu pridružiće se državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopšteno je i Bijele kuće.

Na ručku nakon sastanka biće prisutni i Rubio, Vitkof, ministar finansija Skot Besent, ministar trgovine Hauard Lutnik, ministar odbrane Pit Hegset i šef Trampovog kabineta Suzi Vajls, dodaje se u saopštenju.

Sastanak Putina i Trampa u Enkoridžu, na Aljasci, zakazan je za 21.30 čas. Očekuje se da će Tramp u 21.00 čas dočekati Putina ispred vojne baze u kojoj će biti održan sastanak.

