logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp i Putin neće razgovarati nasamo, pridružuju se Rubio i Vitkof

Tramp i Putin neće razgovarati nasamo, pridružuju se Rubio i Vitkof

Autor Nikolina Damjanić
0

Američkom predsjedniku Donaldu Trampu pridružiće se državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, saopšteno je i Bijele kuće.

profimedia-1029575570.jpg Izvor: - / Sputnik / Profimedia

Na ručku nakon sastanka biće prisutni i Rubio, Vitkof, ministar finansija Skot Besent, ministar trgovine Hauard Lutnik, ministar odbrane Pit Hegset i šef Trampovog kabineta Suzi Vajls, dodaje se u saopštenju.

Sastanak Putina i Trampa u Enkoridžu, na Aljasci, zakazan je za 21.30 čas. Očekuje se da će Tramp u 21.00 čas dočekati Putina ispred vojne baze u kojoj će biti održan sastanak.

(MONDO/Agencije)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin Donald Tramp aljaska Marko Rubio

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ