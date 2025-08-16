Neodređene poruke iz Enkoridža: Tramp i Putin najavili sporazum, ali bez detalja

Trosatni sastanak predsjednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, okončan je najavama budućeg sporazuma, ali bez naznaka oko čega su se lideri dviju država dogovorili.

Ostaje nejasno i šta će američki predsjednik reći Ukrajincima i liderima članica NATO-a u najavljenom brifingu o rezultatima razgovora u Enkoridžu.

Iz prilično neodređenih izjava dvojice predsjednika može se, međutim, protumačiti da je Rusija i dalje zabrinuta jer nisu uklonjeni ključni razlozi ruskog nezadovoljstva u vezi s Ukrajinom.

I Tramp je potvrdio da posao ni izbliza nije okončan, rekavši da “dogovor nije postignut dok se dvije strane ne dogovore”.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Putinom u Enkoridžu rekao da su dvojica lidera pronašla zajednički jezik u vezi sa brojnim pitanjima.

"Sastanak je bio veoma preoduktivan. Postigli smo saglasnost u vezi sa brojnim pitanjima. Postoji nekoliko važnih pitanja u vezi sa kojima nismo došli do cilja, ali smo ostvarili izvjestan napredak", naveo je Tramp.

Putin je nakon sastanka izjavio da Rusija želi da se stavi tačka na ukrajinski sukob.

"Trenutna situacija u Ukrajini je tragedija i velika bol za Rusiju", rekao je Putin na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

On je naglasio da današnji dogovori treba da budu oslonac ne samo za pronalaženje rješenja za ukrajinsku krizu, već i za uspostavljanje odnosa Rusije i SAD, uključujući poslovne.

Putin smatra da je dijalog između predsjednika Rusije i SAD "sazrio", te da je bilo neophodno da se pređe na dijalog i da se udalji od konfrontacije.

"Želim da vjerujem da će razumijvanje koje smo uspostavili otvoriti put ka miru u Ukrajini. Računamo da Kijev neće praviti prepreke za napredak u rješavanju koji se nazire", rekao je on.

Susret dvojice predsjednika u Enkoridžu održan je poslije serije telefonskih razgovora Trampa i Putina, tokom kojih su postavljene osnove nekog budućeg sporazuma.

Ipak, diplomatija na Aljasci nije dovela do najave primirja u 1.200 dana dugom ratu u Ukrajini, što su najveći optimisti među posmatračima očekivali.

I Tramp se, najavljujući ovaj susret, nadao privremenom prekidu vatre, koji bi otvorio mogućnost da se Moskva i Kijev dogovore o razgraničenju i bezbjednosnim garancijama.

Vlasti u Kijevu, čiji su najviši zvaničnici pomno pratili tok razgovora u Enkoridžu, nisu odmah komentarisali izjave Putina i Trampa, očekujući, najvjerovatnije, da ih s detaljima upozna američki predsjednik.

Ipak, i Ukrajinci, ali i mediji širom svijeta, slažu se da je sastanak s Trampom okončao period zapadne izolacije ruskog predsjednika, koja traje još od ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine.

Putin je, istovremeno, pozvao Trampa da posjeti Moskvu.

