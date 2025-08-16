Cijeli svijet gleda u Trampa i ne može da se načudi: Čekao je Putina i radio bizarnu stvar na tepihu

Hod Donalda Trampa nakon sletanja na Aljasku privukao je veliku pažnju korisnika društvene mreže "X", a mnogi su se zapitali šta se dešava sa američkim predsednikom.

Izvor: X/@MeidasTouch

Američki predsjednik Donald Tramp se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini. Do dogovora nije došlo, ali je sastanak privukao veliku pažnju javnosti.

Jedan od detalja koji je mnogima zapao za oko jeste i hod Donalda Trampa. Naime, sedamdesetdevetogodišnji američki predsjednik zabrinuo je američku javnost jer se, kako su ocijenili, "muči da hoda".

Tramp je podigao obrve u trenutku kada je izašao iz aviona na Aljasci, ne žureći sišao niz stepenice, a zatim je izgledalo kao da se tetura po crvenom tepihu koji je bio postavljen na pisti.

Korisnici društvenih mreža pohrlili su na "X" kako bi izrazili svoju zabrinutost zbog Trampovog zdravlja dok je išao da pozdravi Putina. Ovo se dešava nakon što je Džo Rogan otkrio novu teoriju zavere o pokušaju atentata na Trampa 2024. godine.

Jedan korisnik je primjetio: "Tramp ne može ni pravo da hoda." Drugi je prokomentarisao: "Tramp izgleda pijano... ne može da hoda pravo. Krivuda svuda." Treći je primjetio: "Tramp je skoro pao sa tepiha. Ne može da hoda pravolinijski."

A četvrti je pitao: "Šta je, dođavola, pogrešno sa Trampovim hodom? Ne može da hoda pravolinijski po crvenom tepihu kada je sreo Putina na Aljasci, već se teturao kao pijan. Slijedi dom za penzionere!"

Trump struggled to walk in a straight line as he went to greet Putinpic.twitter.com/bCbJnlZMgB — MeidasTouch (@MeidasTouch)August 15, 2025

Ranije ove godine, Donald Tramp je od ljekara Bijele kuće dobio dijagnozu „hronične venske insuficijencije“. Ovo stanje može dovesti do simptoma kao što su problemi sa kožom, otoci i naduti zglobovi, što bi moglo uticati na Trampovu pokretljivost.

Prošlog mjeseca, ljekar je pojasnio da je Tramp primetio određene simptome.

"Poslednjih nedjelja, predsjednik Tramp je primijetio blagi otok u potkoljenicama. U skladu sa rutinskom medicinskom njegom i iz predostrožnosti, ovu zabrinutost je temeljno procenila medicinska jedinica Bijele kuće", naveo je ljekar i dodao:

"Predsjednik je podvrgnut sveobuhvatnom pregledu koji je uključivao dijagnostičke vaskularne studije, urađeni su bilateralni dopler ultrazvuk vena donjih ekstremiteta i otkrivena je hronična venska insuficijencija."

Ljekar je rekao da je to benigno i uobičajeno stanje, posebno kod osoba starijih od 70 godina.

Podsjetimo,tokom Putinovog i Trampovog sastanka na Aljasci nije došlo do konkretnog dogovora o prekidu rata u Ukrajini. Trampov cilj na ovom sastanku bio je da pregovara o sporazumu koji će omogućiti Rusiji i Ukrajini da krenu napred, idealno ka prekidu vatre.

Međutim, ukrajinski predsjednik Zelenski nije pozvan na samit. On kaže da "računa na Ameriku" da će pozvati na prekid nasilja, ali da "nema naznaka" da Rusija želi da zaustavi rat.

(The Express/MONDO)