"Imam samo jedan savjet za Zelenskog": Tramp se direktno obratio predsjedniku Ukrajine kraj Putina

Izvor: PA-EFE/FOREIGN AFFAIR MINISTREPA-EFE/FOREIGN AFFAIR MINISTR HANDOUT

Ukrajinski lider Vladimir Zelenski trebalo bi da "napravi dogovor" kako bi riješio sukob Kijeva sa Moskvom, rekao je američki predsjednik Donald Tramp nakon tročasovnih razgovora na Aljasci sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

U intervjuu za Foks njuz u petak, Tramp se osvrnuo na "veoma topao sastanak", dodajući da su strane „prilično blizu“ rješavanju sukoba. Naglasio je da Kijev treba da bude podržan u naporima za mir, kako bi imao ikakve šanse za uspjeh.

Na pitanje koji bi savjet dao Zelenskom, Tramp je odgovorio: "Napravite dogovor" , dodajući da vjeruje da Putin "želi da ga vidi završenog".

"Zaista je na predsjedniku Zelenskom da to uradi. A rekao bih i da se evropske nacije moraju malo uključiti", dodao je američki predsjednik.

Pogledajte fotografije istorijskog susreta Trampa i Putina na Aljasci:

Tramp je rekao da je spreman da posreduje u direktnim razgovorima između Putina i Zelenskog.

"Ako žele, biću na tom sljedećem sastanku... Ne da želim da budem tamo, ali želim da se uvjerim da će se to završiti. I imamo prilično dobre šanse da se to završi", naveo je.

Oba lidera su sastanak opisala kao produktivan, iako nije objavljen nikakav sporazum o Ukrajini. Putin ranije nije isključio direktne razgovore sa Zelenskim, ali je naglasio da tome mora prethoditi značajan napredak u rješavanju sukoba.

Moskva je takođe izrazila zabrinutost zbog Zelenskog prava da potpiše bilo kakve obavezujuće sporazume, s obzirom na to da mu je predsjednički mandat istekao prošle godine i da je ukrajinski lider odbio da raspiše nove izbore, pozivajući se na vanredno stanje.

Moskva je insistirala da svako rješenje treba da podrazumijeva da se Ukrajina obaveže na blokovsku neutralnost, demilitarizaciju i denacifikaciju, kao i da prizna novu teritorijalnu realnost na terenu, uključujući status Krima, Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti.

(RT/MONDO)