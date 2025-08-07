Bijela kuća se oglasila o sastanku Trampa i Putina: Evo šta je dogovoreno i kada bi mogao da bude

Bijela kuća se oglasila o mogućem sastanku Donalda Trampa i Vladimira Putina. Demantovali su navode da su poznati vrijeme i mjesto sastanka.

Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je danas za "ABC News" da sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsjednika Rusije nije zvanično potvrđen i dogovoren. Prema njegovim riječima, lokacija još uvijek nije određena.

Zvaničnik je potvrdio da bi sastanak Trampa i Putina mogao da se dogodi sljedeće nedelje, ali nije preciziran ni datum ni vrijeme, a ni mjesto. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov je prvi predstavnicima medija u Rusiji rekao o ideji sastanka Tramp - Putin - Zelenski, ali da bi prvi susret bio između Putina i Trampam, možda već sljedeće nedelje, navodno u Saudijskoj Arabiji.

Da podsjetimo, u srijedu 6. avgusta u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik, Stiv Vitkof, je danas imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren.

Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedeljama“, rekao je Tramp u sredu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.