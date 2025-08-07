logo
Oglasio se Putin i otkrio gdje bi mogao da se sastane sa Trampom: "To je sasvim prikladno mjesto"

Autor mondo.ba
1

Vladimir Putin se oglasio i otkrio gdje bi mogao da se održi sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Donald Tramp i Putin sastanak Izvor: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Predsjednik Vladimir Putin nazvao je Ujedinjene Arapske Emirate jednim od pogodnih mjesta za sastanak sa šefom Bijele kuće, Donaldom Trampom.

"Jedan od prijatelja (koji bi mogao pomoći u organizaciji samita) je predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mislim da ćemo donijeti odluku, ali to bi bilo jedno od pogodnih, sasvim prikladnih mjesta", rekao je on novinarima u Kremlju.

Prema njegovim riječima, interesovanje za sastanak postoji s obje strane, a Rusija ima mnogo prijatelja koji su spremni da pomognu u pripremi pregovora. Putin je dodao i da u načelu nema ništa protiv susreta s Vladimirom Zelenskim, ali je naglasio da za to moraju biti stvoreni uslovi.

Sastanak Putina i Trampa

U četvrtak je predsednikov pomoćnik Jurij Ušakov saopštio da su se Moskva i Vašington dogovorili da održe samit na kojem će učestvovati predsednici u narednim danima.

Strane su počele s pripremama za sastanak, sljedeća sedmica je označena kao okvirni termin, ali je za sada teško reći koliko će dana trajati pripreme. Mesto održavanja je dogovoreno, a biće saopšteno naknadno.

(RIA Novosti/MONDO)

Jole

Trampa briga za ukrajinu koliko i za lanjski snjeg. Njega interesuje samo nobelova nagrada za mir. Apsurda dati americkom predsjedniku nagradu za mir a bombardovao Iran i pomaze ostale komflikte po svijetu poput genocida u Gazi i rata u ukrajini ali zivimo u apsurdnim vremenima pa sve je moguce. Ugl. da bi se bilo sta konkretno dogovorilo mora se uzeti Ruska pozicija u obzir sto ameri ne zele ni pod koju cijenu. Tako da bice to kako sam tramp kaze prijatan razgovor sa Putinom ali bombe ce nastaviti da pustose ukrajinu dok god zapad ne shvati da se mora uzeti u obzir Ruska pozicija

