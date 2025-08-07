logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sastaju se Putin i Tramp: Pao dogovor, prvi susret poslije sedam godina

Sastaju se Putin i Tramp: Pao dogovor, prvi susret poslije sedam godina

Autor Nevena Davidović
0

Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i Donald Tramp dogovorili su prvi susret poslije sedam godina.

Sastanak Putin i Tramp Izvor: Profimedia

Rusija i SAD dogovorile su se o susretu Vladimira Putina i Donalda Trampa u narednim danima, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

"Na prijedlog američke strane, u načelu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno susreta predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa", rekao je on, prenose RIA Novosti

Prema njegovim riječima, strane su započele pripreme za samit, a sljedeća nedjelja je označena kao okvirni termin, iako je zasad teško reći koliko će dana trajati pripreme. Mesto održavanja sastanka je dogovoreno, a biće objavljeno naknadno.

Specijalni izaslanik šefa Bele kuće, Stiven Vitkof, u sredu je pomenuo ideju trostranog sastanka Putina, Trampa i Zelenskog, ali je Moskva nije dala nikakav komentar, dodao je pomoćnik predsjednika.

Posjeta Vitkofa Moskvi

U srijedu je Putin primio američkog predstavnika Stiva Vitkofa u Kremlju, razgovor je trajao više od tri sata. Ovo je bila peta posjeta specijalnog izaslanika Trampa Rusiji od početka godine.

Kako je precizirao Ušakov, putem Vitkofa su lideri dve zemlje razmjenili signale u vezi sa Ukrajinom. Nazvao je dijalog korisnim i konstruktivnim. Ušakov je istakao da su takođe razmatrane perspektive razvoja strateškog partnerstva između Moskve i Vašingtona.

Kasnije je Tramp izjavio da su strane na sastanku postigle veliki napredak. Nazvao je pregovore visoko produktivnim i dodao da u narednim danima i nedjeljama planira da radi na okončanju ratnih dejstava.

(MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ