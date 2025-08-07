Sastaju se Putin i Tramp: Pao dogovor, prvi susret poslije sedam godina

Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i Donald Tramp dogovorili su prvi susret poslije sedam godina.

Rusija i SAD dogovorile su se o susretu Vladimira Putina i Donalda Trampa u narednim danima, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

"Na prijedlog američke strane, u načelu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno susreta predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa", rekao je on, prenose RIA Novosti

Prema njegovim riječima, strane su započele pripreme za samit, a sljedeća nedjelja je označena kao okvirni termin, iako je zasad teško reći koliko će dana trajati pripreme. Mesto održavanja sastanka je dogovoreno, a biće objavljeno naknadno.

Specijalni izaslanik šefa Bele kuće, Stiven Vitkof, u sredu je pomenuo ideju trostranog sastanka Putina, Trampa i Zelenskog, ali je Moskva nije dala nikakav komentar, dodao je pomoćnik predsjednika.

Posjeta Vitkofa Moskvi

U srijedu je Putin primio američkog predstavnika Stiva Vitkofa u Kremlju, razgovor je trajao više od tri sata. Ovo je bila peta posjeta specijalnog izaslanika Trampa Rusiji od početka godine.

Kako je precizirao Ušakov, putem Vitkofa su lideri dve zemlje razmjenili signale u vezi sa Ukrajinom. Nazvao je dijalog korisnim i konstruktivnim. Ušakov je istakao da su takođe razmatrane perspektive razvoja strateškog partnerstva između Moskve i Vašingtona.

Kasnije je Tramp izjavio da su strane na sastanku postigle veliki napredak. Nazvao je pregovore visoko produktivnim i dodao da u narednim danima i nedjeljama planira da radi na okončanju ratnih dejstava.

