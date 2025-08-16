logo
Tramp pristao na Putinov ultimatum? Rat u Ukrajini zavisi od narednog sastanka u Bijeloj kući

Autor Vesna Kerkez
Donald Tramp navodno podržava prijedlog Vladimira Putina o uslovima za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini.

tramp pristao na putinov ultimatum Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp se navodno slaže sa prijedlogom ruskog predsjednika Vladimira Putina o uslovima uspostavljanja prekida vatre u Ukrajini, piše "New York Times" pozivajući se na dvojicu visokih evropskih zvaničnika. Putin je iznio zahtjev da Ukrajina mora da povuče trupe iz Donjecka.

Nakon što se sastanak, koji je trajao oko tri sata, završio, Tramp je odmah telefonom pozvao evropske saveznike. Ispričao im je zahtjev ruskog predsjednika i napomenuo je da vjeruje da bi mir mogao da bude postignut ako ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristane da "preda" region Donjecka ruskoj strani.

Ako Ukrajina pristane, Putin bi "zamrzao" ostale dijelove fronta. Britanski "Tajms" navodi da bi čak ruski predsjednik dao pisane garancije da neće napadati ni Ukrajinu, ni druge evropske zemlje.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina

Zelenski u ponedeljak 18. avgusta ima zakazan sastanak sa Donaldom Trampom u Bijeloj kući u Vašingtonu. Njihov prethodni sastanaku Ovalnoj kancelariji se održao 28. februara i nije prošao dobro. Izbila je žestoka svađa Trampa i Zelenskog i kulminiralo je izbacivanjem ukrajinskog predsjednika.

Donald Tramp Vladimir Putin Rat u Ukrajini

