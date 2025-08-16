Putin iznio ultimatum Trampu: Procurili prvi detalji sastanka na Aljasci

Vladimir Putin je ponudio Donaldu Trampu da "zamrzne" dio fronta kao dio uspostavljanja prekida vatre. Traži da Ukrajina povuče trupe iz Donjecka.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Pojavili su se prvi detalji razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa koji je održan u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci. Prema saznanjima "Fajnenšel Tajms-a", ruski predsjednik ima zahtjev da Ukrajina povuče sve svoje trupe iz Donjecka.

To je ultimativni zahtjev Vladimira Putina. On je to saopštio Trampu i to bi bio čin "zamrzavanja" ratnih dejstava u svim ostalim dijelovima Ukrajine ukoliko se taj zahtjev ispuni.

"Fajnenšel Tajms" ima saznanja od četiri izvora koji su upoznati sa svim detaljima jučerašnjeg sastanka. Nakon završenog razgovora koji je trajao oko tri sata, Tramp je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ga obavijesti o svim pojedinostima.

Tramp je ubjeđivao Zelenskog da ukrajinska vojska "uspori" sa napadima i da razmisli o ovom prijedlogu. U zamjenu za region Donjecka, Putin je ponudio "zamrzavanje" linije fronta u Hersonu i Zaporožju koji se nalaze na jugu Ukrajine.

Ukoliko Zelenski pristane, Rusija preuzima totalnu kontrolu nad Donjeckom. Ruska vojska je, inače, u velikoj ofanzivi u ovoj oblasti od novembra 2024. godine.

Ruska vojska trenutno kontroliše oko 70 odsto Donjecka. Zapadni dijelovi ove oblasti su pod kontrolom ukrajinske vojske, a oni predstavljaju ključne strateške tačke ove ukrajinske regije.

Šta misli Zelenski o ovom predlogu?

Ljudi bliski Zelenskom tvrde da ukrajinski predsjednik baš i nije zadovoljan ovim prijedlogom, ali bi razgovarao na trilateralnom sastanku sa Putinom i Trampom. On u ponedjeljak 18. avgusta ide u Vašingon na sastanak u Bijelu kuću sa Donaldom Trampom kada će o ovome detaljnije razgovarati.

Njihov prethodni sastanaku Ovalnoj kancelariji se održao 28. februara i nije prošao dobro. Izbila je žestoka svađa Trampa i Zelenskog i kulminiralo je izbacivanjem ukrajinskog predsjednika.

