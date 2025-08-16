Okružen milionerima: Donald Tramp ima najbogatiji kabinet u istoriji

Većina zapanjujućeg bogatstva kabineta dolazi od Latnika, sada ministra trgovine, i Linde Mekmen, ministarke prosvjete. Oboje su milijarderi.

Ukupno bogatstvo članova Trampovog kabineta, koji čine dva finansijska stručnjaka sa američke berze, nekoliko bivših direktora i televizijskih voditelja i jedan profesionalni političar, rekordno je visoko, čak i ako predsjednikova imovina nije uključena u taj zbir.

U oktobru 2024. godine, samo nekoliko nedjelja prije izbora, Donald Tramp je došao na događaj u blizini Detroita. Milijarder sa njegove desne strane, predsednik tranzicionog tima, Hauard Lutnik, objasnio je kakve ljude Tramp ima na umu da vrati u Bijelu kuću.

"Najbolji poslovni lideri u zemlji, najbolji političari žele da budu u službi", rekao je Latnik.

"Oni će mu biti lojalni, biće mu lojalni, slediće njegovu politiku i to će biti najneobičnija vlada koju ste ikada vidjeli", rekao je. Ona je zaista izvanredna.

Imovina Trampovih saradnika

Sada pored njega sjedi Trampov najveći pristalica, od Volstrita do studija "Foks njuza". Još je primetnije koliko su ti ljudi bogati. Milijarderski predsednik okupio je najbogatiji kabinet u istoriji SAD. Čak i ako se ne računa Trampovo bogatstvo od 5,5 milijardi dolara.

"Forbs" procjenjuje da njegovi glavni savjetnici „vrijede“ 7,5 milijardi dolara.

To je dvostruko više u poređenju sa ukupnom vrijednošću Trampovog kabineta od 3,2 milijarde dolara u 2019. Bajdenov kabinet „običnih ljudi“ „težio“ je jedva 110 miliona dolara u 2021.

Većina zapanjujućeg bogatstva kabineta dolazi od Latnika, sada ministra trgovine, i Linde Mekmen, ministarke prosvjete. Oboje su milijarderi.

Trojica muškaraca u šezdesetim godinama, ministar finansija Skot Besent, ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum i ministar energetike Kris Rajt, posjeduju bogatstvo od najmanje 100 miliona dolara. Tu je i ministar zdravlja i socijalnih službi, Robert F. KenediMlađi, koji ima bogatu porodicu. Zatim nekoliko preduzetnika i biznismena, poput ministarke rada Lori Čavez-DeRemer, koja je otvorila anesteziološku ordinaciju u Portlandu sa svojim suprugom ljekarom.

Jedini profesionalni političar u kabinetu je državni sekretar Marko Rubio, jedan od 11 „običnih“ milionera u kabinetu. Naravno, nijedan član kabineta nije ni približno toliko bogat kao čovjek kome služe, jedini predsjednik milijarder u američkoj istoriji.

