Veliki požar na porodičnom imanju u Hrvatskoj: Izgorjela mehanizacija, stradale životinje

Požar na porodičnom gazdinstvu kod Grubišnog polja pričinio je ogromnu materijalnu štetu, stradalo je nekoliko životinja, a uništeni su automobili i poljoprivredna mehanizacija.

Izvor: Shutterstock

Šef vatrogasne jedinice Grubišno Polje Vitomir Pintarić rekao je da je požar stavljen pod kontrolu, navodeći da su uspjeli da spasu svinje, živinu i ostale životinje, prenose hrvatski mediji.

Požar većih razmjera izbio je sinoć na porodičnom gazdinstvu u Ivanovom selu i zahvatio objekte za smještaj životinja i poljoprivredna vozila.

Požar je prijavljen policiji u 18.37 časova, nakon čega su na teren odmah upućene brojne vatrogasne snage.

Uzrok požara biće poznat nakon uviđaja.