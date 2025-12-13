Požar u skladištu opasnih materija kod Zaboka stavljen pod kontrolu, analizira se kvalitet vazduha

Kod Zaboka je izbio požar u zgradi preduzeća CIAK, koje skladišti opasne materije, ali su vatrogasci uspjeli da jutros stave vatru pod kontrolu.

Vatra je buknula oko 23.00 časa u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo gdje CIAK ima hale i pogon za recikliranje akumulatora.

"Tu su najopasnije hemikalije, najopasnije otpadne hemikalije koje ima hrvatska hemijska industrija", rekli su radnici.

Šef vatrogasaca Krapinsko-zagoske županije Stjepan Skuliber rekao je da vatra nije u potpunosti ugašena, ali je pod kontrolom.

Vatrogasci su i dalje na terenu, a tokom jutra krenuće se u samo firmu kako bi se gasio požar, jer su vatrogasci do sada požar gasili izvana, pojasnio je Skuliber.

S obzirom na to da je požar pod kontrolom, sad je glavni fokus na kvaliteti vazduha na mjestu požara i u okolini.

Odmah po izbijanju požara alarmiran je Nastavni zavod za javno zdravstvo koji je već ispitao kvalitet vazduha i rezultati mjerenja se uskoro očekuju, rekao je Skuliber.