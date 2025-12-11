Katastrofa za trofejni klub: Ispali iz lige, pa im inejdžeri zapalili stadion!

U potpunosti izgorjela tribina na stadionu Faktori Fild.

Proslavljeni finski klub Haka proživljava jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji.

Osvajač devet šampionskih titula i 12 torfeja finskog kupa ispao je ove sezone iz elitnog ranga, ali to je bio tek početak nevolja za trofejni klub.

Trojica tinejdžera mlađih od 15 godina zapalili su stadion Faktori Fild i u požaru je potpuno izgorjela jedna tribina.

Jedna od njih priznao je da su izazvali požar, ali oni ne mogu da krivično odgovaraju jer su premladi za to.

Foooogin hell all the football clubs' stadiums that I can consider my home clubs are burning down



Gnistan in 2024 and now Haka in 2025 just after getting relegated

"Ovo je prava tragedija. Svi, od igrača do navijača su šokirani. Ovaj incident je pogodio sve i poljuljao osjećaj bezbjednosti. Srećom nije bilo ljudskih žrtava, a spasilačke službe su napravile odličan posao i sačuvale ostale objekte. Još uvijek ne znamo kolika je šteta. Jasno je da je ogromna i da će ovo poremetiti klub na neko vrijeme.Trebaće nam podrška kompletne zajednice. Srećom, ekipa će moći da se priprema za narednu sezonu. Svi mi u Haki smo posvećeni klubu i prebrodićemo ovo“, rekao je predsjednik kluba Marko Laksonen.

U požaru je oštećen i travnjak i njegov popravak biće prioritet gradskih vlasti u Valkekoskiju, koje su inače i vlasnik stadiona.